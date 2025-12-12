وارش نوشهر با کسب پیروزی پرگل خانگی مقابل تیم حافظ شیراز، صعود زود هنگام به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور را جشن گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هشتم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور، وارش نوشهر با نتیجه پرگل ۴ بر صفر حافظ شیراز را مغلوب کرد و با کسب ۱۸ امتیاز، در فاصله ۲ هفته به پایان مرحله مقدماتی، جواز صعود به نیمه نهایی را به دست آورد.

گل‌های زودهنگام مبینا حق شناس و بیتا مشایخ در دقایق ۳ و ۱۴، پیروزی ۲ بر صفر را در نیمه اول برای شاگردان مهرنوش رزمی رقم زد.

فاطمه کفاش زاده و زینب اسماعیلی هم دو بار دیگر به ترتیب در دقایق ۴۸ و ۸۹ گلزنی کردند تا اختلاف گل‌ها در پایان بازی دو برابر شود.

اسما قائدی، معصومه بابایی، ریحانه اسلامی آرمیتا مشایخ، حدیث دلدار، ملینا عالیان، مبینا حق شناس، بیتا مشایخ (از دقیقه ۷۰ غزل صابری پور)، فاطمه کفاش زاده، بهاره صفرزاده (از دقیقه ۸۲ مانا پارسایی) و زینب اسماعیلی، نفراتی بودند که از تیم وارش نوشهر مقابل حافظ شیراز بازی کردند.

در پایان هفته هشتم رقابت‌های گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، تیم وارش نوشهر با ۵ برد، ۳ مساوی و ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار گرفته است.

فولاد خوزستان با ۱۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است و تیم‌های آراد ورزش زاگرس و مهرگان پردیس با ۹ امتیاز و اختلاف در تعداد تفاضل گل، رتبه‌های سوم و چهارم را در اختیار دارند.