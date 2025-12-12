باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه در حملات شبانه، تأسیسات انرژی در منطقه اودسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد و باعث آتش‌سوزی و قطعی برق گسترده شد.

اوله کیپر، فرماندار منطقه اودسا، روز جمعه در پیام تلگرامی خود اعلام کرد که این حمله پهپادی باعث قطعی برق در چندین شهرک این منطقه شده است. بندر‌های اصلی اوکراین در این منطقه متمرکز هستند.

در همین حال، نیرو‌های پدافند هوایی روسیه جمعه شب ۹۰ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند که ۶۳ فروند از آنها بر فراز منطقه بریانسک رهگیری شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که چهار فروند از این پهپاد‌ها بر فراز منطقه مسکو سرنگون شدند.

منبع: رویترز