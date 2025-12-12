باشگاه خبرنگاران جوان -محمد هادی سماواتی،مدیرکل استاندارد قم گفت:در آستانه فرارسیدن شب یلدا،کارشناسان و مسئولان اداره کل استاندارد قم به همراه نمایندگانی از دستگاههای اجرایی مرتبط از قبیل ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات، اتاق اصناف با حضور در مراکز عرضه کالا به ویژه اقلام پر مصرف از جمله میوه و ترهبار، کبابی، سوپر مارکت و خواربار فروشی، قصابی و پروتئینی، فروشگاههای زنجیرهای، شیرینی و قنادی، آجیل و خشکبار، نمایشگاهها و بازارچههای مناسبتی بر صحت عملکرد ترازوهای مورد استفاده اصناف نظارت میکنند.
وی با اشاره به این که آزمون وسایل توزین و سنجش موجب بررسی صحت عملکرد این وسایل شده و مانع از کم فروشی میشود، افزود: در همین رابطه طی سال جاری یکهزار و ۷۴۷ وسیله سبک توزین شامل ترازوهای موجود در اصناف مختلف آزمون شده و صحت عملکرد آنها به تایید استاندارد رسید.
او گفت:این طرح به منظور کنترل بیشتر مراکز عرضه در روزهای منتهی به شب یلدا و با هدف جلب رضایت عمومی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور به صورت هماهنگ دنبال میشود.
سماواتی تاکید کرد: بر روی ترازوهای آزمون شده که صحت عملکرد آنها مورد تایید قرار گرفتهاست، برچسب صحت عملکرد که دارای تاریخ آزمون میباشد، الصاق میشود که باید در معرض دید عموم قرار گیرد.
مدیرکل استاندارد قم همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه کالای مغایر استاندارد موارد را به تلفن ۱۵۱۷ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۷ اطلاع رسانی تا کارشناسان این اداره کل در اولین فرصت اقدامات قانونی را اعمال کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان قمی میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی مندرج در زیر نشان استاندارد برروی کالاهای موجود در بازار به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به صورت رایگان از اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران اطمینان حاصل کنند.
منبع:استاندارد قم