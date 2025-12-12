سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره چسب زخم روی دست راست دونالد ترامپ گفت که این موضوع ناشی از دست‌دادن‌های مکرر رئیس‌جمهور و مصرف روزانه آسپرین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دست‌دادن‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دلیل استفاده او از چسب زخم روی پشت دست راستش در روز‌های اخیر است.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پاسخی را تکرار کرد که ماه‌ها پیش پس از دیده شدن کبودی روی دست راست رئیس‌جمهور ۷۹ ساله که با لایه ضخیمی از آرایش پوشانده شده بود، ارائه کرده بود.

او به خبرنگاران گفت: «در مورد باند روی دست، ما قبلاً هم توضیحی در این مورد ارائه داده‌ایم. رئیس‌جمهور به معنای واقعی کلمه دائماً در حال دست دادن است.»

لیویت افزود: «او همچنین روزانه آسپرین مصرف می‌کند - چیزی که در معاینات فیزیکی قبلی‌اش هم ذکر شده - و این می‌تواند به کبودی که مشاهده می‌کنید کمک کند.»

ترامپ که مسن‌ترین رئیس‌جمهور منتخب در تاریخ آمریکاست، به شدت از سلامت شخصی خود دفاع کرده و آن را در تقابل با وضعیت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین قرار داده است. ترامپ ادعا می‌کند که بایدن در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش تا حدی قوای ذهنی خود را از دست داده بود که نمی‌توانست حکومت کند.

ترامپ سه‌شنبه شب در پلتفرم تراث سوشیال خود پیام طولانی‌ای در دفاع از سلامت خود منتشر کرد و تحقیقات سازمان‌های خبری درباره آمادگی جسمانی او را معادل «شورش، یا حتی خیانت» خواند.

در ماه اکتبر، ترامپ تحت یک معاینه پزشکی از جمله اسکن‌ام‌آرآی قرار گرفت و پزشک او گزارش داد که رئیس‌جمهور از سلامت ممتازی برخوردار است.

منبع: ای پی

برچسب ها: بیماری ترامپ ، کاخ سفید
