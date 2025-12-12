یک مقام ارشد ایرلندی با روشن‌سازی محتوای لایحه جنجالی محدودیت تجاری، تأکید کرد این قانون تنها واردات کالا از سرزمین‌های اشغالی را هدف می‌گیرد و شامل خدمات نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد ایرلندی به خبرگزاری رویترز تأکید کرد که قانون پیشنهادی این کشور برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیل، تنها شامل کالا‌های وارداتی خواهد شد و خدمات را در بر نمی‌گیرد. این اولین توضیح شفاف درباره محتوای این لایحه جنجالی است که با مخالفت اسرائیل و آمریکا مواجه شده است.

توماس بایرن، وزیر امور اروپا و دفاع ایرلند، در مصاحبه‌ای اعلام کرد این قانون تنها واردات کالا از سرزمین‌های اشغالی را ممنوع می‌کند. احتمال تصویب آن در سال جاری میلادی وجود ندارد. اقدامات مشابهی پیش‌تر در چند کشور اروپایی اجرا شده است.

ایرلند از منتقدان سرسخت حمله اسرائیل به غزه بوده که تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. با این حال، دولت ایرلند تحت فشار شرکت‌های آمریکایی مستقر در این کشور و همچنین اسرائیل قرار دارد تا مواضع خود را تعدیل کند.

بر اساس برآوردها، این قانون تنها حدود ۲۰۰ هزار یورو کالای وارداتی (مانند میوه خشک) از سرزمین‌های اشغالی را هدف می‌گیرد که تأثیر اقتصادی چشمگیری ندارد.

 فرانسیس بلک، طراح اصلی لایحه، قول داد برای گسترش دامنه قانون به ممنوعیت خدمات در سال آینده تلاش کند. وزیر خارجه اسرائیل اخیراً دولت ایرلند را به «یهودستیزی» متهم کرده بود که بایرن آن را به شدت رد کرد. یک سناتور آمریکایی نیز ایرلند را «کانون یهودستیزی» خوانده بود.

روز چهارشنبه، سخنرانی رئیس بانک مرکزی ایرلند توسط معترضان طرفدار فلسطین که به مشارکت بانک در فروش اوراق قرضه اسرائیل اعتراض داشتند، متوقف شد.

این لایحه در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل سال گذشته پس از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط ایرلند، سفارت خود در دوبلین را تعطیل کرده بود.

منبع: خبرگزاری رویترز

برچسب ها: ایرلند ، تحریم اسرائیل
خبرهای مرتبط
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
آخرین اخبار
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد