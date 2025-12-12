باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با ایجاد و رسمیتبخشی به ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری موافقت کرده است. این اقدام که در تناقض کامل با قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد است، نقض آشکار حقوق مردم فلسطین و تداوم سیاستهای اشغالگرانه تلآویو محسوب میشود.
شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین نه تنها مانع اصلی بر سر راه تحقق راهحل دو دولتی و برقراری صلح عادلانه و پایدار است، بلکه نشاندهنده بیاعتنایی رژیم صهیونیستی به خواست جامعه بینالمللی است.
این اقدام خلاف حقوق بشر و حقوق بینالملل، نیازمند واکنش جدی و عملی جامعه جهانی برای متوقف کردن اشغالگری و حمایت از حقوق قانونی ملت فلسطین است.