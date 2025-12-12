مدیر عامل منطقه آزاد چابهار گفت: رشد ۵۶۶درصدی میزان صادرات و ترانزیت کالا در چابهار نشان‌دهنده تحول چشمگیر در فعالیت‌های تجاری منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدسعید اربابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار  ما اظهار داشت:میزان صادرات مجدد و ترانزیت کالا از منطقه آزاد چابهار در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶۶درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در هشت ماهه اول سال کذشته رقم صادرات و ترانزیت کالا ۱/۸میلیون دلار بوده است و این رقم در هشت ماهه اول امسال به ۱۲/۴میلیون دلار رسیده است.

اربابی تصریح کرد: افزایش تقاضا برای کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی و به ویژه در کشور‌های همسایه، به رشد صادرات کمک می‌کند.

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد حمل و نقل دریایی در این مدت نیز گفت: تعداد شناور‌های وارده به منطقه آزاد تجاری چابهار در سال گذشته ۲۰۹ عدد بوده که در هشت ماهه سال جاری به ۲۸۹مورد رسیده است که رشد ۳۸درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد کانتینر‌های وارده نیز در هشت ماهه سال گذشته ۲۸هزار ۳۷۹مورد بوده که به ۴۱هزار ۵۸۷مورد در سال جاری رسیده و رشد ۴۷درصدی را تجربه کرده است.

اربابی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت برای حمایت از صادرات و ترانزیت کالا، تصریح کرد: شناور‌های وارده از کشور‌های پاکستان، چین، هند و امارات متحده عربی وارد منطقه آزاد چابهار شده‌اند.

برچسب ها: منطقه آزاد چابهار ، ترانزیت کالا
خبرهای مرتبط
میزان ترانزیت کالا از چابهار به مقصد سرزمین اصلی ۳.۵ میلیون تن است
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان:
رشد میزان ترانزیت کالا به کشور افغانستان از طریق بندر چابهار
مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار
چابهار، آسان‌ترین مسیر حمل کالا برای قزاقستان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایرانشهر؛ صدرنشین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور
رشد ۵۶۶درصدی میزان صادرات و ترانزیت کالا در چابهار /تحول چشمگیر در فعالیت‌های تجاری
آخرین اخبار
رشد ۵۶۶درصدی میزان صادرات و ترانزیت کالا در چابهار /تحول چشمگیر در فعالیت‌های تجاری
ایرانشهر؛ صدرنشین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور