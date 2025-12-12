باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدسعید اربابی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت:میزان صادرات مجدد و ترانزیت کالا از منطقه آزاد چابهار در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶۶درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در هشت ماهه اول سال کذشته رقم صادرات و ترانزیت کالا ۱/۸میلیون دلار بوده است و این رقم در هشت ماهه اول امسال به ۱۲/۴میلیون دلار رسیده است.
اربابی تصریح کرد: افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و به ویژه در کشورهای همسایه، به رشد صادرات کمک میکند.
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد حمل و نقل دریایی در این مدت نیز گفت: تعداد شناورهای وارده به منطقه آزاد تجاری چابهار در سال گذشته ۲۰۹ عدد بوده که در هشت ماهه سال جاری به ۲۸۹مورد رسیده است که رشد ۳۸درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: تعداد کانتینرهای وارده نیز در هشت ماهه سال گذشته ۲۸هزار ۳۷۹مورد بوده که به ۴۱هزار ۵۸۷مورد در سال جاری رسیده و رشد ۴۷درصدی را تجربه کرده است.
اربابی با اشاره به سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت برای حمایت از صادرات و ترانزیت کالا، تصریح کرد: شناورهای وارده از کشورهای پاکستان، چین، هند و امارات متحده عربی وارد منطقه آزاد چابهار شدهاند.