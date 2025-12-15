باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر دام تولید داخل به وفور موجود است و بدلیل کمبود عرضه نهاده های دامی، قیمت دام افزایش پیدا کرده و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، بازار با رکود روبروست.

به گفته وی، زمانی نیاز به واردات گوشت داریم که تولید داخل نتواند جوابگو باشد و از طرفی بدلیل نزدیک بودن قیمت گوشت وارداتی و داخلی به یکدیگر، تقاضایی برای خرید گوشت وارداتی وجود ندارد.

صدردادرس ادامه داد: در حال حاضر تولید داخل فراوان است که بدلیل شرایط مصرف، واردات تاثیری در بازار ندارد، کمااینکه تجربه سنوات قبل نشان داده که واردات تاثیری در تنظیم بازار و کاهش قیمت و تامین گوشت اقشار آسیب پذیر ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به آینده بازار گوشت بیان کرد: اگر شرایط تامین نهاده های دامی اصلاح نشود، با چالش در تامین گوشت بازار ماه رمضان و شب عید روبرو می شویم.

وی قیمت هرکیلو بره نر ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت دام نسبت به قبل تفاوت چندانی نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: در مرزها اجازه واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی بدون انتقال ارز را دادند که این بدان معناست که در نواحی مرزی می توان با ارز آزاد کالا را وارد کرد و با توجه به آنکه در داخل کشور ارز ترجیحی به تامین نهاده اختصاص می دهیم، از این رو ممکن است در بحث های نظارتی مشکلاتی ایجاد کند که امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. هرچند تولیدکنندگان انتظار دارند ارز نهاده های دامی آزاد شود تا کالا به وفور در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

این مقام مسئول گفت: دولت مابه التفاوت ریالی ارز در قالب کالابرگ در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا قدرت خرید افراد افزایش یابد، در غیراین صورت سفره خانوار کوچک می شود.