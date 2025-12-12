باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده آماده است به عنوان بخشی از یک توافق امنیتی برای پایان جنگ با روسیه، به اوکراین کمک کند، اما همزمان از سرعت پایین مذاکرات ابراز ناامیدی کرد.

ترامپ پنجشنبه در دفتر بیضی‌شکل به خبرنگاران گفت: «بله، ما کمک می‌کنیم. در زمینه امنیتی کمک خواهیم کرد، چون فکر می‌کنم این عاملی ضروری برای به نتیجه رسیدن است.»

با این حال، او از این که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به سرعت بر سر طرح صلح آمریکایی توافق نکرده، ابراز ناامیدی کرد و بر فشار بر مقامات کییف افزود که پیشتر با طرح اولیه آمریکا به دلیل امتیازدهی بیش از حد به مسکو مخالفت کرده بودند.

ترامپ گفت: «فکر می‌کردم با روسیه به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم. در واقع فکر می‌کردم با اوکراین هم به توافق نزدیک شده‌ایم، به غیر از خود رئیس‌جمهور زلنسکی.»

اظهارات او پس از آن مطرح شد که سخنگوی کاخ سفید او را «بسیار ناامید از هر دو طرف این جنگ» توصیف کرده و گفته بود ترامپ «از جلسات صرفاً برای تشکیل جلسه خسته شده است.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «او دیگر گفت‌وگوی بیشتری نمی‌خواهد. او عمل می‌خواهد.»

لیویت درباره حضور آمریکا در نشست آخر هفته بین اوکراین و چند کشور اروپایی درباره پیشنهاد جدید آمریکا - که نسخه خلاصه‌شده طرح ۲۸ ماده‌ای قبلی با امتیازات گسترده از سوی اوکراین است - پاسخ روشنی نداد. ترامپ گفت علاقه‌مند است این درگیری «حل و فصل شود».

او افزود: «اگر فکر کنیم شانس خوبی وجود دارد، در نشست شنبه در اروپا شرکت خواهیم کرد. اما نمی‌خواهیم وقت زیادی را تلف کنیم. فکر می‌کنیم این منفی است.»

پیش از این، زلنسکی پنجشنبه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره واگذاری منطقه دونباس به روسیه را مطرح کرده بود. کرملین اصرار دارد اوکراین نیروهایش را از قلمرو شرقی، از جمله مناطق دونتسک و لوهانسک که ارتش روسیه در طول نزدیک به چهار سال تهاجم خود نتوانسته آن را تصرف کند، خارج کند.

ترامپ در این باره گفت: «این ساده نیست. مثل یک معامله املاک پیچیده در هزار برابر است.»

آمریکا تحت ریاست ترامپ کمک‌های نظامی مستقیم به اوکراین را به شدت کاهش داده و در عوض سیستمی را ترجیح می‌دهد که تحت آن متحدان ناتو بتوانند تسلیحات آمریکایی را برای کییف خریداری کنند.

اگرچه واشنگتن پیشنهاد کرده می‌تواند در قالب یک توافق، پشتیبانی اطلاعاتی یا هوایی برای اوکراین فراهم کند، ترامپ پنجشنبه جزئیات مشخصی درباره نوع تضمین‌های امنیتی ارائه نداد. این بسته موضوع مذاکرات مقامات کاخ سفید و اوکراین در روز‌های اخیر بوده است.

زلنسکی پیش‌تر پس از مشورت با شرکای کلیدی اروپایی، نسخه جدیدی از طرح صلح را به کاخ سفید ارائه کرده بود. او پیش‌نویس ۲۰ ماده‌ای را «سند بنیادین» برای پایان جنگ توصیف کرد.

قلمرو اوکراین در کانون بحث‌های جاری بین واشنگتن، کییف و مسکو قرار دارد، زیرا مذاکره‌کنندگان به تدریج به سمت یک توافق بالقوه برای پایان جنگ حرکت می‌کنند.

چالش زلنسکی این است که نیرو‌های مسلح اوکراین با کمبود شدید نیروی انسانی مواجهند و روسیه همچنان پیشروی آرام، اما پیوسته زمینی دارد، که به رهبر این کشور، ولادیمیر پوتین، انگیزه کمی برای توقف تهاجم می‌دهد.

منبع: رویترز