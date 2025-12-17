رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با حذف ارز، شرایط برای تامین نهاده بهتر خواهد شد و با استمرار این روش فساد انگیزی خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در بحث کلان کشور برای تامین نهاده های دامی دچار چالش هستیم و نگاه مسئولان ملی به بخش کشاورزی و دامپروری درست نیست به طوریکه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ر این خصوص همکاری لازم را نداشتند.

به گفته وی، تولیدکنندگان با دام زنده سروکار دارند و نمی توان به مرغ و دام گفت که تا زمان تامین و تخصیص ارز منتظر بماند و به رغم نامه نگاری با ریاست جمهوری این مشکل مرتفع نشد و این تاخیر در ارز میدانی برای واردکنندگان باز کرد که پشت بارنامه دریافت کنند. به عنوان مثال واردکننده برای یک کشتی بار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پشت بارنامه دریافت کرده است.

عالمی ادامه داد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اسم مردم تخصیص می دهیم، اما به کام دیگران می شود. حال اگر امروز ارز نداشتیم و با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شد، قیمت سویا کمتر از این رقم بود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی مردم شوخی بردار نیست، گفت: قیمت دام سبک ایرانی ۲ برابر نرخ جهانی است و نژاد اصیل و برتر خود را از دست می دهیم که این امر پیام می دهد که در ماه های آتی در تامین گوشت دچار مشکل می شویم و برای حمایت از مردم باید بدنبال تغییر روش باشیم چراکه با حذف ارز، شرایط برای تامین نهاده بهتر خواهد شد و با این روش فساد انگیزی خواهیم داشت.