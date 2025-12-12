باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو و تهران در تماس نزدیک در مورد همه مسائل کلیدی بینالمللی باقی میمانند.
پوتین در جریان دیدار با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، گفت: «[این]شامل مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران نیز میشود. شما موضع ما را میدانید: ما در سازمان ملل از ایران حمایت میکنیم.»
رئیسجمهور روسیه در ادامه با اشاره به روابط دوجانبه گفت که حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در سال ۲۰۲۵، پس از رشد ۱۳ درصدی در سال ۲۰۲۴، ۸ درصد افزایش یافته است. وی افزود که دو کشور در حال حاضر درباره همکاریهای احتمالی در بخش گاز و برق در حال گفتوگو هستند.
منبع: رای