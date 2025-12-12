رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد که مسکو و تهران در مورد تمام مسائل مهم بین‌المللی، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، در تماس نزدیک باقی می‌مانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو و تهران در تماس نزدیک در مورد همه مسائل کلیدی بین‌المللی باقی می‌مانند.

پوتین در جریان دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفت: «[این]شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز می‌شود. شما موضع ما را می‌دانید: ما در سازمان ملل از ایران حمایت می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با اشاره به روابط دوجانبه گفت که حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در سال ۲۰۲۵، پس از رشد ۱۳ درصدی در سال ۲۰۲۴، ۸ درصد افزایش یافته است. وی افزود که دو کشور در حال حاضر درباره همکاری‌های احتمالی در بخش گاز و برق در حال گفت‌و‌گو هستند.

منبع: رای

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، برنامه هسته ای ایران
خبرهای مرتبط
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
آخرین اخبار
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد