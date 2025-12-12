باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی، روز جمعه در پاسخ به طرح اولیه رئیسجمهور اوکراین درباره همهپرسی سرزمینی اعلام کرد که تمام دونباس طبق قانون اساسی روسیه، قلمرو روسیه است.
اوشاکوف در گفتوگو با رسانهها گفت: «دونباس روسی است. تمام آن. قانون اساسی وجود دارد.» وی گمانهزنی کرد که زلنسکی ممکن است این طرح را برای «تحمیل آتشبس» مطرح کرده باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رئیسجمهور اوکراین تحت فشار فزاینده برای پذیرش شرایط طرح صلح در حال تکامل آمریکا، امکان برگزاری رأیگیری درباره واگذاری قلمرو دونباس به روسیه را مطرح کرده است.
رئیسجمهور اوکراین، روز دوشنبه گفت که کییف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری زمین به روسیه در هر توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ نزدیک به چهارساله است، ندارد.