دستیار ولادیمیر پوتین، در واکنش به طرح ولودیمیر زلنسکی درباره همه‌پرسی سرزمینی، اعلام کرد که تمام منطقه دونباس طبق قانون اساسی روسیه قلمرو این کشور محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی، روز جمعه در پاسخ به طرح اولیه رئیس‌جمهور اوکراین درباره همه‌پرسی سرزمینی اعلام کرد که تمام دونباس طبق قانون اساسی روسیه، قلمرو روسیه است.

اوشاکوف در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «دونباس روسی است. تمام آن. قانون اساسی وجود دارد.» وی گمانه‌زنی کرد که زلنسکی ممکن است این طرح را برای «تحمیل آتش‌بس» مطرح کرده باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور اوکراین تحت فشار فزاینده برای پذیرش شرایط طرح صلح در حال تکامل آمریکا، امکان برگزاری رأی‌گیری درباره واگذاری قلمرو دونباس به روسیه را مطرح کرده است.

 رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه گفت که کی‌یف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری زمین به روسیه در هر توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ نزدیک به چهارساله است، ندارد.

برچسب ها: منطقه دونباس ، جنگ روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
آخرین اخبار
اوشاکوف: تمام دونباس متعلق به روسیه است
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم