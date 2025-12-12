باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که صد‌ها هزار آواره غزه با خطر سیلاب در چادر‌ها و پناهگاه‌های خود رو‌به‌رو هستند و مواد مورد نیاز برای ساخت پناهگاه و کیسه‌های شن در حال حاضر اجازه ورود به نوار غزه را ندارند.

مقامات بهداشت محلی گزارش کردند که باران شدید روز پنجشنبه سراسر نوار غزه را درنوردید و صد‌ها چادر خانواده‌های آواره شده بر اثر دو سال جنگ را سیلاب زد که منجر به مرگ یک نوزاد دختر بر اثر قرار گرفتن در معرض آب و هوا شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به ۷۹۵ هزار آواره در مناطق کم‌ارتفاع و پر از آوار که خانواده‌ها در پناهگاه‌های ناامن زندگی می‌کنند، در معرض خطر بالای سیلاب‌های بالقوه خطرناک قرار دارند. این سازمان وابسته به سازمان ملل افزود که سیستم‌های زهکشی ناکافی و مدیریت ضعیف پسماند‌ها نیز خطر شیوع بیماری را افزایش می‌دهد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت تأکید کرد که مواد مورد نیاز برای تقویت پناهگاه‌ها مانند چوب و تخته‌، همچنین کیسه‌های شن و پمپ‌های آب برای مقابله با سیلاب به دلیل محدودیت‌های دسترسی مداوم از سوی اسرائیل، با تأخیر در ورود به غزه مواجه شده‌اند.

اسرائیل ادعا می‌کند که به تعهدات خود عمل کرده و سازمان‌های امدادی را به ناکارآمدی و عدم جلوگیری از سرقت توسط حماس متهم می‌کند که این گروه آن را رد می‌کند. کوگات، نهاد نظامی اسرائیل که بر امور بشردوستانه نظارت می‌کند، بلافاصله برای اظهارنظر در دسترس نبود.

این سازمان افزود که اقلام ارسال شده به غزه، از جمله چادر‌های ضدآب، پتو‌های حرارتی و برزنت‌ها، نتوانسته‌اند در برابر سیلاب مقاومت کنند.

امی پوپ، مدیرکل سازمان بین‌مللی مهاجرت گفت: «پس از این طوفانی که دیروز آغاز شد، خانواده‌ها در تلاش هستند تا با هر آنچه در اختیار دارند از کودکان خود محافظت کنند.»

آتش‌بس از ماه اکتبر به طور گسترده برقرار بوده است، اما جنگ بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های غزه را نابود کرده و شرایط زندگی فاجعه‌بار است.

مقامات سازمان ملل و فلسطینی اعلام کردند که حداقل ۳۰۰ هزار چادر جدید به طور فوری برای حدود ۱.۵ میلیون نفری که هنوز آواره هستند، مورد نیاز است.

منبع: خبرگزاری فرانسه