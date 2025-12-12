نماینده آمریکا در عراق با دخالت در امور داخلی این کشور به انتخاب یک دولت که با میل آمریکا رفتار کند را پبشنهاد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک ساوایا، فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از ابتدای حضور خود در عراق به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته، به تازگی ادعا کرده است که واشنگتن آماده حمایت از عراق است.

ساوایا در پستی در پلتفرم ایکس مدعی شد: «بیست و سه سال پس از سقوط دیکتاتوری، عراق بار دیگر در یک مقطع حساس قرار دارد. این کشور با فرصتی تاریخی برای بازسازی نهاد‌های خود و تضمین آینده‌ای شکوفا رو‌به‌رو شده است.»

او بدون اشاره واضح به نامزد مورد نظر آمریکا ادعا کرد: «در طول سه سال گذشته، عراق نشان داده است که ثبات واقعی زمانی امکان‌پذیر است که دولت رویکردی عمل‌گرایانه و متعادل اتخاذ کند که کشور را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد و بر اولویت‌های ملی تمرکز کند.»

او در ادامه‌ی ادعاهای خود افزود: «امروز، در حالی که عراق هشتمین سالگرد پیروزی خود بر داعش را جشن می‌گیرد و انتخابات پارلمانی خود را با موفقیت به پایان می‌رساند، مسئولیت کامل بر دوش رهبران کشور است.»

این مقام آمریکایی با دخالت در امور داخلی عراق و با هشداری غیر واضح ادامه داد که «یک انتخاب یکپارچه و منطقی، پیامی روشن و غیرقابل انکار به آمریکا و جامعه بین‌المللی خواهد فرستاد مبنی بر اینکه عراق آماده است تا جایگاه شایسته خود را به عنوان یک کشور باثبات و محترم در خاورمیانه جدید به دست آورد.»

او در پایان مدعی شد که دونالد ترامپ آماده است تا در این مرحله حساس از عراق (عراقی که با میل آمریکا رفتار کند) حمایت کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: انتخابات عراق ، نخست وزیر عراق
خبرهای مرتبط
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
جلسه چارچوب هماهنگی عراق برای رایزنی درباره پست نخست‌وزیری
دیدار امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دوحه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
آخرین اخبار
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب برای صد‌ها هزار آواره غزه
اوشاکوف: تمام دونباس متعلق به روسیه است
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین
وزیر ایرلندی از محدودیت‌های تجاری با شهرک‌های اسرائیلی دفاع کرد
کاخ سفید چسب زخم روی دست ترامپ را به دست‌دادن‌های زیاد نسبت داد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
آمریکا برای توقیف شناور‌های حامل نفت ونزوئلا آماده می‌شود
سیل‌های گسترده در غرب آمریکای شمالی؛ تخلیه ده‌ها هزار نفر در واشنگتن و بریتیش کلمبیا
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد