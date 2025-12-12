نماینده آمریکا در عراق با دخالت در امور داخلی این کشور به انتخاب یک دولت که با میل آمریکا رفتار کند را پبشنهاد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک ساوایا، فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از ابتدای حضور خود در عراق به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته، به تازگی ادعا کرده است که واشنگتن آماده حمایت از عراق است.

ساوایا در پستی در پلتفرم ایکس مدعی شد: «بیست و سه سال پس از سقوط دیکتاتوری، عراق بار دیگر در یک مقطع حساس قرار دارد. این کشور با فرصتی تاریخی برای بازسازی نهاد‌های خود و تضمین آینده‌ای شکوفا رو‌به‌رو شده است.»

او بدون اشاره واضح به نامزد مورد نظر آمریکا ادعا کرد: «در طول سه سال گذشته، عراق نشان داده است که ثبات واقعی زمانی امکان‌پذیر است که دولت رویکردی عمل‌گرایانه و متعادل اتخاذ کند که کشور را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد و بر اولویت‌های ملی تمرکز کند.»

او در ادامه‌ی ادعاهای خود افزود: «امروز، در حالی که عراق هشتمین سالگرد پیروزی خود بر داعش را جشن می‌گیرد و انتخابات پارلمانی خود را با موفقیت به پایان می‌رساند، مسئولیت کامل بر دوش رهبران کشور است.»

این مقام آمریکایی با دخالت در امور داخلی عراق و با هشداری غیر واضح ادامه داد که «یک انتخاب یکپارچه و منطقی، پیامی روشن و غیرقابل انکار به آمریکا و جامعه بین‌المللی خواهد فرستاد مبنی بر اینکه عراق آماده است تا جایگاه شایسته خود را به عنوان یک کشور باثبات و محترم در خاورمیانه جدید به دست آورد.»

او در پایان مدعی شد که دونالد ترامپ آماده است تا در این مرحله حساس از عراق (عراقی که با میل آمریکا رفتار کند) حمایت کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)