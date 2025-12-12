حماس تاکید کرد که مردن مردم غزه براثر سرما و ویرانی خانه‌ها گواه ادامه‌ی جنگ و نسل‌کشی اسرائیل است و تنها ابزار آن فرق می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حازم قاسم، سخنگوی حماس تاکید کرد که «آنچه در نوار غزه در نتیجه طوفان و ویرانی خانه‌ها که منجر به مرگ مردم شده است، رخ می‌دهد، امتداد فاجعه جنگ نابودی و گواه آشکار ناتوانی نظام بین‌المللی در امدادرسانی به غزه و شکست جامعه بین‌المللی در شکستن محاصره تحمیلی بر مردم نوار غزه است.»

او خاطرنشان کرد که «ویران شدن پی در پی خانه‌های بمباران شده در طول جنگ اسرائیل در نوار غز و مرگ و میر ناشی از آن، نشان‌دهنده مقیاس فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای است که از این جنگ جنایتکارانه صهیونیستی به جا مانده است.»

قاسم توضیح داد که «مرگ مردم در غزه به دلیل چادر‌های پر از آب، سرما و ویرانی‌ها تأیید می‌کند که جنگ نابودی ادامه دارد، حتی اگر ابزار‌های آن تغییر کرده باشد. این امر مستلزم اقدام جدی از سوی همه طرف‌ها برای پایان دادن به این نسل‌کشی با شروع فوری بازسازی نوار غزه و تامین الزامات سرپناه آبرومند است.»

او تأکید کرد که «لوازم سرپناه ورودی به غزه، به ویژه چادرها، حداقل الزامات سرپناه را برآورده نمی‌کنند و در برابر آب باران یا سرمای زمستان محافظت نمی‌کنند، همانطور که صحنه‌های آبگرفتگی کامل چادر‌ها و مرگ مردم از سرما گواه آن است.»

منبع: النشره

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه
