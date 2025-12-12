یک روزنامه آلمانی گزارش داد که رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه به برلین سفر کرده و با صدراعظم آلمان دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه برای دور جدید مذاکرات با رهبران اروپایی به برلین سفر کند.

این روزنامه به اقدامات امنیتی «غیرمعمول» اتخاذ شده توسط مقامات آلمانی که بر مجاورت پارلمان آلمان و حریم هوایی برلین تأثیر می‌گذارد، به عنوان مدرکی دال بر انجام این سفر اشاره کرد.

بیلد نوشت: انتظار می‌رود زلنسکی با مرتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس دیدار کند. این روزنامه افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نماینده‌ای از آمریکا نیز در این مذاکرات به آنها ملحق خواهد شد یا خیر.

سفر زلنسکی به آلمان در حالی انجام خواهد شد که روز گذشته وبگاه آکسیوس گزارش داد که دولت کی‌یف پاسخ خود به طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را ارائه کرده است. به گفته مقامات، رستم عمروف، مشاور امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، پاسخ دولت کی‌یف را برای جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، ارسال کرده است.

یک مقام رسمی که نام او فاش نشده، گفت که پاسخ اوکراین شامل ایده‌های جدیدی در مورد چگونگی حل اختلافات بر سر قلمرو و نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا است.

در همین حال، روز گذشته زلنسکی گفت که آمریکا قصد ایجاد یک «منطقه غیرنظامی» در شرق اوکراین را دارد. به گفته او، این منطقه در دونباس ایجاد خواهد شد و از سوی آمریکا «منطقه آزاد اقتصادی» نامیده شده است. بر اساس طرح آمریکا، نظامیان اوکراینی باید از این منطقه عقب‌نشینی کنند.

زلنسکی گفت که سوالات زیادی در مورد این طرح وجود دارد و او هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته است.

منبع: گاردین