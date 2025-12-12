باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آلمان امروز اعلام کرد که سرگئی نچایف، سفیر روسیه در برلین را احضار کرده است.

طبق بیانیه این وزارتخانه، این احضار در پاسخ به اتهامات مربوط به فعالیت‌ها و حملات سایبری و همچنین کارزارهای اطلاعات نادرست که این وزارتخانه به مسکو نسبت داده بود، صورت گرفت.

سخنگوی این وزارتخانه در یک نشست خبری در برلین گفت: «امروز صبح، سفیر روسیه را به وزارت امور خارجه احضار کردیم و روشن ساختیم که فعالیت‌های روسیه را از نزدیک زیر نظر داریم و اقدامات بازدارنده‌ای را در این زمینه انجام می‌دهیم. و هرگونه اقدام غیرقابل قبول روسیه بدون مجازات نخواهد ماند.»

در همین راستا، یک مقام آلمانی روز جمعه در یک نشست خبری برای دولت فدرال اظهار داشت: «بر اساس یک تحلیل جامع انجام شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی آلمان، می‌توانیم به وضوح ردپا‌ها را شناسایی کنیم و مسئولیت مسکو را ثابت کنیم»، با این حال او هیچ مدرک مشخصی برای تایید ادعا‌های خود ارائه نداد.

او افزود: «بنابراین، امروز صبح سفیر روسیه را به وزارت امور خارجه احضار کردیم و به او اطلاع دادیم که فعالیت‌های روسیه را از نزدیک زیر نظر داریم.»

او همچنین ادعا کرد که سازمان اطلاعات آلمان معتقد است حمله سایبری که سیستم‌های امنیتی هوانوردی آلمان را در اوت ۲۰۲۴ هدف قرار داد، توسط هکر‌هایی که گفته می‌شود با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه مرتبط هستند، انجام شده است.

در همین زمینه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، پیش از این خاطرنشان کرده بود که متهم کردن روسیه به هک کردن به سرگرمی مورد علاقه کل جهان تبدیل شده است.

مقامات روسی بار‌ها هرگونه دخالت در حملات سایبری یا فعالیت‌های هک را رد کرده‌اند، آمادگی خود را برای همکاری در مبارزه با هکر‌ها ابراز کرده‌اند و تلاش خود را برای گفت‌و‌گو در مورد مسائل امنیت سایبری اعلام کرده‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تاکید کرده است که سرزنش روسیه برای هر حادثه‌ای به یک رویه رایج و الگویی در لفاظی‌های متناقض غرب تبدیل شده است.

منبع: آر تی