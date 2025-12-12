کاخ سفید اعلام کرد برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی، با کنگره چارچوب قانونی واحدی در این زمینه تدوین خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت آمریکا قصد دارد به جای اینکه هر ایالت قوانین متفاوتی درباره هوش مصنوعی داشته باشد، یک قانون سراسری واحد بسازد تا شرکت‌ها راحت‌تر فعالیت کرده و رقابت با چین را حفظ کنند. 

سریرام کریشنان، مشاور کاخ سفید می‌گوید که دولت دونالد ترامپ در هفته‌ها و ماه‌های آینده با کنگره همکاری خواهد کرد تا یک چارچوب ملی واحد برای تنظیم تحولات در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند.

او گفت که ترامپ روز گذشته یک فرمان اجرایی در این خصوص امضا کرده است. به گفته این مقام آمریکایی، این فرمان اجرایی لازم بوده تا شرکت‌ها اطمینان پیدا کنند که می‌توانند با پیشرفت‌های فناوری جلو بروند و لازم نیست با بیش از هزار مقررات ایالتی که از قبل در دستور کار هستند، دست و پنجه نرم کنند. 

مشاور کاخ سفید افزود که در نهایت این موضوع نیاز به قانون‌گذاری توسط کنگره دارد. 

وی گفت: «بنابراین ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده با کنگره همکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم که یک چارچوب ملی واحد وجود دارد که تضمین می‌کند می‌توانیم در این رقابت پیروز شویم». 

به گفته کارشناسان، این اقدام در زمینه تلاش‌های گسترده‌تر دولت آمریکا برای رقابت با چین درزمینه هوش مصنوعی و جلوگیری از «پراکنده‌بودن مقررات در ایالت‌های مختلف» صورت می‌گیرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: هوش مصنوعی ، کاخ سفید ، کنگره آمریکا
تبادل نظر
