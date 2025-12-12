روسای جمهور ترکیه و سوریه طی دیداری که در عشق‌آباد داشتند، بر حل مسائل مربوط به جنگ اوکراین تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکراتی در عشق آباد، درباره تلاش‌های جامع صلح در اوکراین گفت‌و‌گو کردند و آنکارا متعهد به حمایت از این تلاش‌ها شد.

در این بیانیه آمده است که دو رئیس جمهور «روابط دوجانبه بین ترکیه و روسیه و همچنین تلاش‌های جامع صلح در چارچوب درگیری بین اوکراین و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.»

حمایت ترکیه از تلاش‌های صلح مجددا مورد تاکید و همه مسائل، از جمله مسدود کردن بودجه روسیه توسط اتحادیه اروپا، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

طبق بیانیه‌ی منتشره از سوی ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان به همتای روسی خود اطمینان داد که ترکیه آماده میزبانی مذاکرات در مورد اوکراین در هر قالبی است.

پوتین امروز در حاشیه مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، دو رئیس جمهور در مورد سال بین‌المللی صلح و اعتماد، سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان و وضعیت اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرد ریاست جمهوری، گفت که پوتین و اردوغان در مورد مسئله اوکراین تبادل نظر کردند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: ما همچنین تبادل نظر عمیقی در مورد امور اوکراین و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی داشتیم. 

آخرین دیدار آنها در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین بود. ترکیه، عضو ناتو، در طول جنگ روابط دوستانه خود را با کی‌یف و مسکو حفظ کرده و از اوکراین حمایت نظامی کرده، اما از پیوستن به تحریم‌های غرب علیه مسکو خودداری کرده است.

 این کشور همچنین میزبان سه دور مذاکرات صلح بین دو طرف در استانبول بوده و پیشنهاد میزبانی نشستی بین رهبران دو کشور را داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، مذاکرات صلح
تبادل نظر
