باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه می‌گویند که نیرو‌های بین‌المللی ممکن است اوایل سال آینده میلادی (کمتر از سه هفته دیگر) در نوار غزه مستقر شده و «نیروی تثبیت کننده» مورد تایید سازمان ملل را در این باریکه شکل دهند.

دو مقام آمریکایی که نام آنها فاش نشده، گفتند که نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی (آی اس اف) تقابلی با رزمندگان حماس نخواهد داشت و با آنان نخواهد جنگید.

این دو مقام گفتند که بسیاری از کشور‌ها برای مشارکت در این برنامه ابراز تمایل کرده‌اند و دولت ترامپ در حال حاضر به دنبال بررسی اندازه، ترکیب، اسکان و قوانین این نیرو‌ها است.

استقرار این نیرو بخش کلیدی مرحله دوم طرح صلح غزه است. در مرحله اول، آتش‌بس شکننده‌ای آغاز شد و گروه‌های فلسطینی اسرای خود را با رژیم صهیونیستی مبادله کردند. مرحله دوم شامل استقرار نیرو‌های بین‌المللی و هیئت صلح خواهد شد که وظیفه اداره نوار غزه را بر عهده دارد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های زیادی در پشت صحنه برای مرحله دوم توافق صلح در حال انجام است. ما می‌خواهیم صلحی پایدار و بادوام را تضمین کنیم.»

اندونزی اعلام کرده است که آماده است تا ۲۰ هزار سرباز را برای انجام وظایف مربوط به بهداشت و ساخت و ساز در غزه مستقر کند. در همین راستا، ریکو سیرایت، سخنگوی وزارت دفاع اندونزی گفت: «این امر هنوز در مراحل برنامه‌ریزی و آماده‌سازی است. ما در حال آماده‌سازی ساختار سازمانی نیرو‌هایی هستیم که قرار است مستقر شوند.»

منبع: رویترز