باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان امروز (جمعه) عکسهای جدیدی از املاک جفری اپستین منتشر کردند که بسیاری از چهرههای قدرتمند از جمله دونالد ترامپ، بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق آمریکا و استیو بنن استراتژیست کاخ سفید را نشان میدهد.
بسیاری از این افراد از قبل هم با اپستین مرتبط بودهاند، اگرچه این عکسها ممکن است ابعاد جدیدی از این روابط را روشن کند.
این ۱۹ تصویر که به گفتهی کمیته از املاک اپستین گرفته شده، در مجموع، این عقیده را تقویت میکنند که او در گذشته با طیف گستردهای از افراد قدرتمند و سرشناس مرتبط بوده است. یکی از تصاویر ترامپ را کنار ۶ زن نشان میدهد. دیگر تصاویر شامل «استیو بنن» استراتژیست کاخ سفید و مشاور سابق ترامپ، «بیل کلینتون» رئیس جمهور اسبق آمریکا، «بیل گیتس» میلیاردر حوزه فناوری، «اندرو» شاهزاده سابق انگلیس و «لری سامرز» رئیس سابق دانشگاه هاروارد است.
گفته میشود این تصاویر از املاک اپستین به دست آمده است.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کنگره گفت: «زمان آن رسیده که به این پنهانکاری کاخ سفید پایان داده شود و عدالت برای بازماندگان جفری اپستین و دوستان قدرتمندش اجرا شود. این عکسهای نگرانکننده، سوالات بیشتری را در مورد اپستین و روابط او با برخی از قدرتمندترین مردان جهان مطرح میکند. وزارت دادگستری باید همین حالا تمام پروندهها را منتشر کند.»
روابط ترامپ با اپستین کاملاً شناخته شده است. این دو نفر دوست بودند و دوستان مشترک زیادی داشتند. اما ترامپ تا کنون به هیچ جرمی که مرتبط با اپستین باشد، متهم نشده است.
ترامپ پیش از این مدعی شده بود که از فعالیتهای غیرقانونی اپستین خبر نداشته است. با این حال، اوایل پاییز اسنادی فاش شد که نشان میداد ترامپ از قاچاق دختران توسط اپستین «آگاه بوده» و حتی ساعتها با یکی از قربانیان وقت گذرانده است.
منبع: سی ان ان