جنبش حماس از جهان خواست تا جلوی رفتار استعمارگرانه رژیم اسرائیل در قبال کرانه باختری و زمین‌های فلسطینی را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حماس روز جمعه اعلام بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر قانونی کردن ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را محکوم کرد و این اقدام را تشدید خطرناک پروژه اشغال کرانه باختری و یهودی‌سازی و مظهر ماهیت افراطی رژیم تروریستی اسرائیل دانست که با سرزمین فلسطین به عنوان غنائم استعماری رفتار می‌کند.

این جنبش تایید کرد که این تصمیم و اقدامات مشابه قبل از آن، ادامه سیاست سرقت زمین و تحمیل واقعیت‌های استعماری با زور، از طریق ساخت شهرک‌های جدید و گسترش پایگاه‌های موجود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت است که فعالیت شهرک‌سازی را ممنوع می‌کند. 

حماس نسبت به ادامه گسترش شهرک‌سازی که نشان دهنده برنامه‌های آشکار برای ترسیم مجدد نقشه فلسطین، منزوی کردن شهر‌ها و روستا‌ها و تلاش برای آوارگی خاموش مردم ما به عنوان بخشی از پروژه تخلیه کرانه باختری است، هشدار داد و تاکید کرد که این سیاست‌ها در شکستن پایداری فلسطینیان و پایبندی آنها به سرزمین و حقوقشان موفق نخواهند شد.

این جنبش از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا در مواجهه با آنچه که آن را «رفتار استعماری لجام‌گسیخته» توصیف می‌کند، مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و گام‌های عملی برای توقف گسترش شهرک‌سازی‌ها بردارند و سران رژیم اشغالگر را در قبال جنایاتشان پاسخگو کنند.

پیش از این امروز، رژیم تروریستی اسرائیل از ساخت و نوسازی ۱۹ شهرک جدید در سراسر کرانه باختری خبر داد. کانال ۷ این رژیم تروریستی گزارش داد که کابینه این پروژه را به ابتکار وزیر دارایی، و سرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل تصویب کرده است و این تصمیم را «گام سیاسی مهمی» توصیف کرد که دامنه فعالیت‌های شهرک‌سازی را گسترش می‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: شهرک سازی ، کرانه باختری
