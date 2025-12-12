باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ برتر واترپلو امروز جمعه برگزار شد. در استخر بینالمللی ۹ دی تهران، تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران و رعد پدافند زنجان روبهروی هم قرار گرفتند. این دیدار در پایان کوارتر چهارم با نتیجه ۹–۹ به تساوی رسید.
در ضربات پنالتی، رعد پدافند عملکرد بهتری داشت و با نتیجه ۱۳–۱۱ پیروز شد.
در این مسابقه، امید آقاییکریم از تیم رعد پدافند بهعنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
در دیگر بازی این هفته که در گچساران برگزار شد، تیمهای نفت و گاز گچساران و نفت و گاز امیدیه به مصاف هم رفتند که نفت و گاز امیدیه با نتیجه ۲۲–۱۱ به برتری رسید.
در این دیدار نیز حامد کریمی از نفت و گاز امیدیه بهعنوان بهترین بازیکن معرفی شد.
