هفته چهارم از سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو در شهر‌های گچساران و تهران برگزار شد و با برتری تیم‌های رعد پدافند زنجان و نفت و گاز امیدیه همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ برتر واترپلو امروز جمعه برگزار شد. در استخر بین‌المللی ۹ دی تهران، تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران و رعد پدافند زنجان روبه‌روی هم قرار گرفتند. این دیدار در پایان کوارتر چهارم با نتیجه ۹–۹ به تساوی رسید.

در ضربات پنالتی، رعد پدافند عملکرد بهتری داشت و با نتیجه ۱۳–۱۱ پیروز شد.

در این مسابقه، امید آقایی‌کریم از تیم رعد پدافند به‌عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

در دیگر بازی این هفته که در گچساران برگزار شد، تیم‌های نفت و گاز گچساران و نفت و گاز امیدیه به مصاف هم رفتند که نفت و گاز امیدیه با نتیجه ۲۲–۱۱ به برتری رسید.

در این دیدار نیز حامد کریمی از نفت و گاز امیدیه به‌عنوان بهترین بازیکن معرفی شد.

منبع: ایرنا

