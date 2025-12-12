باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزرای امور خارجه عربستان، مصر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه و قطر بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن بر اهمیت «نقش آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی» تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است: «نقش آنروا برای حفاظت و مراقبت از حقوق آوارگان فلسطینی ضروری است. ما حمله نیروهای اسرائیلی به مقر آنروا در محله الشیخ جراح را محکوم میکنیم. یورش به مقر آنروا تشدیدی غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بینالمللی است».
کشورهای عربی به نقش مهم آنروا در توزیع کمکها اشاره کرده و آن را «غیرقابل جایگزینی» دانستند.
این بیانیه در حالی منتشر میشود که اوایل این هفته حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا در شرق بیتالمقدس گزارش شد. منابع خبری صبح روز دوشنبه اعلام کردند که اشغالگران رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای مختلف کرانه باختری حمله کرده و در این میان، به مقر آنروا در محله «الشیخ جراح» نیز یورش برده و اقدام به تفتیش آنجا کردند.
منبع: تایمز اسرائیل