باشگاه خبرنگاران جوان احمد سالاری‌فر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران از امشب نرخ کارت اضطراری در جایگاه‌های سوخت از سه هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.



وی بیان کرد: با تلاش همکاران ما در رفسنجان و انار همچنین سایر مناطق استان ظرفیت نازل‌های جایگاه‌های سوخت به شکل مطلوبی مدیریت می‌شود.



مدیر شرکت نفت منطقه کرمان با بیان اینکه رفسنجان به‌عنوان یکی از انبار‌های استراتژیک شرکت ملی پخش و قطب ذخیره فراورده بنزین و تامین‌کننده مناطق ۹ گانه شرکت ملی پخش مطرح است، عنوان داشت: توزیع بنزین از انبار‌های رفسنجان به سبزوار، بجنورد، قم، کاشان، آباده، گرگان، گنبد، تربیت حیدریه، شهرکرد و یاسوج انجام می‌شود.



سالاری تصریح کرد: رفسنجان نقش حیاتی در سوخت‌رسانی از انبار‌های نفت شهید سلیمانی این شهرستان دارد که این کار به شکل کاملا مطلوبی مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در توزیع گازوئیل معمولی و یورو نیز از انبار نفت شهید سلیمانی رفسنجان توزیع در سطح استان ازجمله رفسنجان، شهربابک و کرمان را در دستور کار دارند.



مدیر شرکت پخش فرارده‌های نفتی استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه از امشب تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت عملا دو برابر می‌شود، گفت: این کار برای تسهیل در سوخت‌رسانی است که با تشخیص کارگروه ناحیه صورت خواهد گرفت.



وی کدینگ را یک مقوله کارشناسی دانست و بیان داشت: با نگاه کارشناسی در حال تحلیل هستیم و مواردی که از سمت استاندار و شورای تأمین استان هست را در حال پیگیری هستیم، کدینگ مصوبه شورای امنیت کشور بوده که مصوبه به صورت متمرکز از وزارت کشور به وزارت نفت ارسال می‌شود.



سالاری همچنین درباره خرابی در برخی جایگاه‌ها شماره ۰۹۶۲۷ را اعلام کرد که به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگو است تا نسبت به رفع خرابی در پمپ‌ها که اعلام می‌شود تعمیرکاران مجاز مهندسی اعزام شوند.



منبع: فارس