رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند پس از شش روز، به درگیری خود پایان دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از تماس تلفنی با رهبران تایلند و کامبوج گفت که این دو کشور توافق کرده‌اند که از روز جمعه «تمام تیراندازی‌ها را متوقف کنند».

او در شبکه اجتماعی خود نوشت: «هر دو کشور آماده صلح و ادامه تجارت با ایالات متحده هستند.»

پیش از این، وزارت دفاع تایلند اعلام کرده بود که از زمان از سرگیری درگیری‌ها بین دو همسایه جنوب شرقی آسیا بیش از ۴۰۰ هزار تایلندی از مناطق مرزی با کامبوج آواره شده‌اند.

در درگیری‌هایی که از روز یکشنبه آغاز شد، حداقل ۲۰ نفر کشته و تقریباً ۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند. این شدیدترین درگیری از زمان جنگ پنج روزه بین دو کشور در ماه ژوئیه بوده است.

در ادامه، وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که تایلند روز پنجشنبه حملات هوایی بیشتری را آغاز کرده و همسایه خود را به نقض قوانین بین‌المللی با استفاده از «انواع سلاح‌های سنگین و استقرار تعداد زیادی نیرو برای تجاوز به خاک کامبوج» متهم کرد. ارتش تایلند نیز اعلام کرد که کامبوج چهارشنبه شب با توپخانه و خمپاره به مواضع تایلند حمله کرده و باعث شده که این کشور با همان نوع سلاح‌های سنگین پاسخ دهد.

منبع: رویترز

تبادل نظر
