دکتر احمد دنیا‌مالی در پیامی، کسب عنوان قهرمانی ایران در مسابقات والیبال دانش‌آموزی جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان متن پیام به شرح زیر است: عرصه رقابتی در گستره دانش‌آموزی به منزله رویدادی مهم برای ساختن آینده ورزش کشور اهمیت دارد و از این رو قهرمانی ایران در مسابقات والیبال دانش‌آموزی جهان بسیار ارزشمند و نویدبخش برای نسلی پرافتخار در والیبال محسوب می‌شود.

بسیار خوشحالم که پس از دو المپیک دانش‌آموزی در بحرین و صربستان که با موفقیت سپری شد، در رقابت‌های تک‌رشته‌ای نیز پسران رعنای ایران درخشان ظاهر شدند.

با تبریک به ملی‌پوشان، کادر فنی و سرپرستی، همچنین کادر مدیریتی فدراسیون دانش‌آموزی و همکاران گرانقدر در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید دارم که توجه و تمرکز بر رده‌های سنی پایه و ورزش دانش‌آموزی با هدف ساختن نسلی پرافتخارتر برای ورزش ایران ادامه خواهد داشت.

