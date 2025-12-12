باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که ماه‌ها از تشدید تلاش‌ها برای آتش‌بس اوکراین می‌گذرد، یک مقام در ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که اوکراین، آمریکا و قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا به موضعی مشترک دست یابند که خطوط کلی یک توافق صلح را مشخص می‌کند.

این مقام به خبرنگاران گفت: «هدف ما داشتن یک پایه مشترک است که برای مذاکره محکم باشد. این زمینه مشترک باید موضع اوکراینی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را متحد کند».

او ادامه داد: «این زمینه مشترک باید به ما اجازه دهد تا با هم یک پیشنهاد مذاکره ارائه دهیم، یک پیشنهاد صلح محکم و پایدار که به قوانین بین‌المللی و منافع حاکمیتی اوکراین احترام می‌گذارد، پیشنهادی که مذاکره‌کنندگان آمریکایی مایلند آن را به روس‌ها ارائه دهند».

این مقام گفت که هنوز هیچ سند مشترکی وجود ندارد، اما همه طرف‌ها در روز‌های آینده از طریق تماس‌ها و جلسات مختلف مذاکرات را ادامه خواهند داد.

او نگفت که آیا واشنگتن مهلتی تعیین کرده است یا خیر.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح اوکراین ابراز آمادگی کرده است.

در همین حال، روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه برای دور جدید مذاکرات با رهبران اروپایی به برلین سفر کند. بیلد نوشت: انتظار می‌رود زلنسکی با مرتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس دیدار کند. این روزنامه افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نماینده‌ای از آمریکا نیز در این مذاکرات به آنها ملحق خواهد شد یا خیر.

منبع: رویترز