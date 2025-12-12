روسای جمهور روسیه و عراق ضمن دیدار در ترکمنستان بر گسترش روابط دوجانبه میان مسکو و بغداد تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق روز جمعه در دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، بر اهمیت از سرگیری گفت‌و‌گو‌های سیاسی و جلسات مشورتی برای پیگیری اجرای توافقات و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه امضا شده بین دو کشور تاکید کرد.

دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که رشید و پوتین در دیدار خود که در عشق آباد در حاشیه مجمعی به مناسبت سال بین‌المللی صلح و اعتماد برگزار شد، «چشم‌انداز‌های همکاری مشترک بین دو کشور و اقداماتی که باید برای تقویت تفاهم در مورد مسائل مورد علاقه متقابل اتخاذ شود» را بررسی کردند.

در این بیانیه ادامه داده شده است: «در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به تغییرات سریع در منطقه و چالش‌های فزاینده مربوط به امنیت و ثبات مورد بررسی قرار گرفت. توافق شد که رایزنی‌ها و هماهنگی‌های مشترک برای مقابله با این چالش‌ها به گونه‌ای که صلح و ثبات بین‌المللی را حفظ کند، ادامه یابد.»

رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه نیز حمایت خود را از تمام تلاش‌های بین‌المللی با هدف پایان دادن به بحران اوکراین اعلام کرد و بر اهمیت تشدید گفت‌و‌گو برای پایان دادن به درگیری تأکید ورزید.

رشید در سخنرانی خود در این مجمع اظهار داشت: «ما حمایت خود را از تمام تلاش‌های بین‌المللی با هدف پایان دادن به جنگ چهار ساله روسیه و اوکراین که بر تمام جهان سایه افکنده است، مجدداً تأیید می‌کنیم» و بر «اهمیت تشدید گفت‌و‌گو بین دو طرف برای دستیابی به توافقی که به این درگیری پایان دهد» تأکید کرد.

در این دیدار، رئیس جمهور روسیه گفت: «وضعیت منطقه ما را ملزم به انجام مشورت‌های مداوم می‌کند. می‌خواهم تأکید کنم، ما همیشه از تمامیت ارضی عراق دفاع کرده‌ایم و همیشه از تلاش‌های رهبری این کشور برای تثبیت اوضاع حمایت کرده‌ایم. مطمئن باشید که موضع ما تزلزل‌ناپذیر است.»

او از عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق، برای سفر به روسیه دعوت کرد و گفت: «ما از دیدار با شما در روسیه خوشحال خواهیم شد. می‌خواهم تأکید کنم که این دعوت رسمی را در نظر خواهیم گرفت.»

منبع: اسپوتنیک

