فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از وقوع یک حادثه منجر به فوت در میدان ورودی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ بژندی گفت: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرده که متأسفانه در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع افزود: فورا پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این اقدام وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص به‌صورت ویژه و با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

منبع: پلیس کرمان