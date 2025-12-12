فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از وقوع یک حادثه منجر به فوت در میدان ورودی این شهرستان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ بژندی گفت: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرده که متأسفانه در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع افزود: فورا پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این اقدام وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص به‌صورت ویژه و با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: سلاح گرم ، مخل امنیت
خبرهای مرتبط
پایان فرار یک‌ماهه قاتل با عملیات اطلاعاتی پلیس کرمان
با بزرگواری اولیای دم؛ قاتل ۱۶ ساله پس از ۶ سال از قصاص رهایی یافت
رمزگشایی از یک پرونده جنایی پس از ۲۲ سال: قاتل متواری بازداشت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ۲ برابری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت
٢ نفر بر اثر تیراندازی در عنبرآباد کرمان جان‌باختند
آخرین اخبار
٢ نفر بر اثر تیراندازی در عنبرآباد کرمان جان‌باختند
افزایش ۲ برابری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت