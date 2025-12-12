مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شامل حمایت قابل توجهی از رژیم اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد، لایحه‌ای عظیم با مجموع نزدیک به ۱ تریلیون دلار که سیاست پنتاگون را تعیین می‌کند.

به گزارش سایت خبری صهیونیستی آی‌۲۴ نیوز، این بودجه شامل حمایت قابل توجهی از رژیم تروریستی اسرائیل، از جمله تامین مالی کامل برنامه‌های موشکی مشترک مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان است.

در همین زمینه، کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل (آیپک) اعلام کرد که این قانون، همکاری امنیتی بین دو طرف را برای مقابله با تهدیدات موشکی، پهپادی و فناوری پیشرفته در اولویت قرار می‌دهد.

این لایحه همچنین ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ برای همکاری در دفاع موشکی، علاوه بر ۸۰ میلیون دلار برای برنامه تونل مشترک آمریکا و اسرائیل و ۳۵ میلیون دلار برای همکاری در هوش مصنوعی و امنیت سایبری اختصاص می‌دهد.

علاوه بر حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل، این بودجه همچنین شامل ۸۰۰ میلیون دلار برای اوکراین، ۱۷۵ میلیون دلار برای کشور‌های بالتیک برای تقویت امنیت آنها و ۱ میلیارد دلار برای تایوان برای تقویت خود در برابر چین است. این بودجه همچنین شامل افزایش ۳.۸ درصدی حقوق پرسنل نظامی آمریکا است.

شایان ذکر است که طبق اعلام این وب‌سایت، این بودجه که توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است، اکنون باید توسط سنا بررسی شود و سپس برای امضا به ترامپ ارسال شود.

منبع: المیادین