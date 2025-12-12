مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شامل حمایت قابل توجهی از رژیم اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد، لایحه‌ای عظیم با مجموع نزدیک به ۱ تریلیون دلار که سیاست پنتاگون را تعیین می‌کند.

به گزارش سایت خبری صهیونیستی آی‌۲۴ نیوز، این بودجه شامل حمایت قابل توجهی از رژیم تروریستی اسرائیل، از جمله تامین مالی کامل برنامه‌های موشکی مشترک مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان است.

در همین زمینه، کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل (آیپک) اعلام کرد که این قانون، همکاری امنیتی بین دو طرف را برای مقابله با تهدیدات موشکی، پهپادی و فناوری پیشرفته در اولویت قرار می‌دهد.

این لایحه همچنین ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ برای همکاری در دفاع موشکی، علاوه بر ۸۰ میلیون دلار برای برنامه تونل مشترک آمریکا و اسرائیل و ۳۵ میلیون دلار برای همکاری در هوش مصنوعی و امنیت سایبری اختصاص می‌دهد.

علاوه بر حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل، این بودجه همچنین شامل ۸۰۰ میلیون دلار برای اوکراین، ۱۷۵ میلیون دلار برای کشور‌های بالتیک برای تقویت امنیت آنها و ۱ میلیارد دلار برای تایوان برای تقویت خود در برابر چین است. این بودجه همچنین شامل افزایش ۳.۸ درصدی حقوق پرسنل نظامی آمریکا است.

شایان ذکر است که طبق اعلام این وب‌سایت، این بودجه که توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است، اکنون باید توسط سنا بررسی شود و سپس برای امضا به ترامپ ارسال شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، بودجه آمریکا
خبرهای مرتبط
نظرسنجی: دو سوم اسرائیلی‌ها معتقدند آمریکا تصمیم‌گیرنده اصلی در جنگ غزه است
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
اعتراض گسترده به دشواری کنکور کره جنوبی؛ طراح آزمون زبان انگلیسی استعفا کرد
دخالت و خط‌دهی نماینده آمریکا در عراق
اردوغان به پوتین: آماده میزبانی مذاکرات اوکراین هستیم
دموکرات‌ها عکس‌های جدیدی از املاک اپستین منتشر کردند
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
اوشاکوف: تمام دونباس متعلق به روسیه است
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
نتانیاهو قصد دارد پس از ۱۵ سال به مصر سفر کند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به طور نامحدود مسدود می‌کند
۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اسرائیل در بودجه ۲۰۲۶ آمریکا
دیدار پوتین و رئیس‌جمهور عراق در عشق‌آباد
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
مقام صهیونیست: ترکیه دشمن اسرائیل است
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند
جلسه هیئت اوکراینی با مشاوران امنیت ملی آمریکا و اروپا
وزرای خارجه کشور‌های عربی-اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا را محکوم کردند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید
نتانیاهو قصد دارد پس از ۱۵ سال به مصر سفر کند
دموکرات‌ها عکس‌های جدیدی از املاک اپستین منتشر کردند
۲۰۰۰ افغان در آمریکا با تروریست‌ها مرتبطند
رویترز: نیرو‌های بین‌المللی کمتر از سه هفته دیگر در غزه مستقر می‌شوند
اردوغان به پوتین: آماده میزبانی مذاکرات اوکراین هستیم
اسرائیل دو جوان سوری را ربود
دولت آمریکا به دنبال قانون‌گذاری واحد برای هوش مصنوعی است
آلمان سفیر روسیه را احضار کرد
رسانه‌های آلمانی: زلنسکی هفته آینده به برلین سفر می‌کند
حماس: مرگ مردم درپی سرما همان ادامه جنگ است
دخالت و خط‌دهی نماینده آمریکا در عراق
اعتراض گسترده به دشواری کنکور کره جنوبی؛ طراح آزمون زبان انگلیسی استعفا کرد
فروریختن ساختمان‌های آسیب‌دیده غزه درپی طوفان
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب برای صد‌ها هزار آواره غزه
اوشاکوف: تمام دونباس متعلق به روسیه است
پوتین: ما از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنیم
ترکیه: در مذاکرات آمریکا بر سر اف-۳۵، تغییری در توافق اس-۴۰۰ روسیه ایجاد نشده است
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
ترامپ: آمریکا آماده کمک به امنیت اوکراین در توافق صلح با روسیه است
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۱۹ شهرک جدید صهیونیستی در کرانه باختری را به رسمیت شناخت؛ نقض آشکار حقوق فلسطین