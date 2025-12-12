باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه اروپا موافقت کرد که داراییهای بانک مرکزی روسیه در این قاره را به طور نامحدود مسدود کند؛ اقدامی که ممکن است اوکراین را یک قدم به استفاده از اموال روسیه به عنوان وام، نزدیکتر کند.
دولتهای اتحادیه اروپا توافق کردند که به جای رأیگیری هر شش ماه یکبار در مورد تمدید مسدود کردن داراییهای روسیه، این مبالغ را تا زمانی که لازم باشد، مسدود کنند.
این کار احتمال آن را از بین میبرد که مجارستان و اسلواکی (که رابطه نزدیکتری با مسکو دارند) در برههای از تمدید این اقدام خودداری کرده و اتحادیه اروپا را وادار کنند پول را دوباره به روسیه برگرداند.
هدف از مسدود کردن نامحدود داراییها، متقاعد کردن بلژیک برای حمایت از طرح اتحادیه اروپا است. طبق این طرح، اتحادیه قصد دارد از اموال بلوکه شده روسیه استفاده کرده و وامی تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین پرداخت کند. این وام زمانی توسط اوکراین بازپرداخت خواهد شد که روسیه مبالغی را تحت عنوان «خسارت جنگی» به دولت کییف پرداخت کند.
رهبران اتحادیه اروپا قرار است در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر ماه) تشکیل جلسه دهند تا جزئیات وام غرامت را نهایی کرده و مشکلات باقیمانده را حل کنند.
دولت آلمان اعلام کرد که پیش از تصمیمگیری برای این موضوع، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه برای مذاکره با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان دیدار خواهد کرد و رهبران اروپایی و سران ناتو نیز بعداً به آنها ملحق خواهند شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید پرداخت «غرامت» از سوی روسیه امری «بیمعنا» است، زیرا در هر جنگ، این بازندگان هستند که غرامت پرداخت میکنند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که برنامههای اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسکو غیرقانونی است و این کشور حق استفاده از تمام ابزارهای موجود برای محافظت از منافع خود را محفوظ میدارد.
این بانک همچنین اعلام کرد که از «یوروکلیر» شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار مستقر در بروکسل شکایت میکند.
منبع: رویترز