کارشناس فوتبال می گوید که نباید قرعه تیم ملی فوتبال ایران را در جام جهانی ساده در نظر بگیریم چون همه تیم ها انگیزه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قرعه کشی جام جهانی و همگروهی با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند اظهار کرد: ایران در گروه خوبی قرار گرفته است، اما واقعیت اینجا هست که همه تیم‌هایی که به جام جهانی صعود می‌کنند تیم‌های باانگیزه‌ای هستند و ما نمی‌توانیم تیم‌ها را از پیش باخته بدانیم، چون همه تیم‌هایی که به جام جهانی می‌آیند ۲ دسته هستند. اولین گروه شامل ۴، ۵ تیم هستند که دنبال مقام قهرمانی در جام جهانی هستند مثل برزیل، اسپانیا، آرژانتین، هلند و آلمان که جزو کشور‌های طراز اول دنیا محسوب می‌شوند و تا مراحل بالای این رقابت‌ها می‌آیند.

او افزود: بقیه تیم‌ها به جام جهانی می‌آیند تا هم خودشان را نشان بدهند و هم یک نوع بازار فروش برای بازیکنانشان باشد. آنها سعی می‌کنند عملکرد خوبی داشته باشند که بتوانند نتایج بهتر بگیرند و بیشتر دیده شوند و بازیکنانشان در اصطلاح به فروش برسند. براین اساس ما نباید این قرعه کشی را ساده در نظر بگیریم و همه تیم‌ها انگیزه یکنواخت دارند.

مازیار درباره اینکه حریفان ایران در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بلژیک در سید یک قرعه کشی قرار داشت و الان هم جزو ۱۰ تیم اول فوتبال جهان هست و بازیکنان خوبی دارد، به طور مسلم یک حریف بسیار سخت برای ما محسوب می‌شود، چون این تیم همه شکل بازی کردن را بلد هست و آنها هم روی زمین می‌توانند کار کنند و هم می‌توانند به خوبی پرس کنند. تیم‌های مصر و نیوزیلند بیشتر عامل انگیزه برایشان مطرح است و اینکه در کدام بازی با ما دیدار می‌کنند و نتایج بازی‌های قبلی شان به چه شکل بوده و جدول هم در شکل بازی این ۲ تیم تعیین کننده است. اینها تیم‌هایی هستند که برمبنای فوتبال فیزیکی بازی می‌کنند. تیم ملی مصر تلفیقی از فیزیک و تاکتیک بازی می‌کند، اما ما نیوزیلند را یک تیم دونده می‌شناسیم که با دوندگی بی امان خود سعی می‌کند که حریفان خود را زمینگیر کند.

کارشناس فوتبال درباره اینکه اولین بازی ایران در جام جهانی برابر تیم نیوزیلند است، گفت: تیم نیوزیلند هم به عنوان اینکه بازی اولش هست به دنبال نتیجه گرفتن است و شانس خود را برای دور آینده حفظ کند. مضاف بر اینکه تعدادی از تیم‌های سوم هم شانس صعود به مرحله بعد جام جهانی را دارند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد به تیم‌ها سخت می‌شود گل زد، چون همه به دنبال امتیاز گرفتن هستند و نیوزیلند هم از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه آنها هم پلن و برنامه‌ای برای صعود داشته باشند مسلما حساب روی ایران و مصر باز می‌کنند. در نتیجه من بازی اول را سخت می‌بینم.

او درباره اینکه گفته می‌شود بازی دوستانه با پرتغال تقریبا قطعی شده است و اینکه چه دیدار‌های تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال باید در نظر بگیرند، گفت: به هر حال برگزاری بازی دوستانه با تیم‌های بزرگ بستگی به رایزنی و هزینه در نظر گرفته برای این بازی‌ها دارد که فدراسیون فوتبال بهتر اطلاع دارد. من فکر می‌کنم که لازم هست که ما با حریفان خوب و جدی بازی کنیم. بازی با پرتغال می‌تواند شبیه سازی بازی ما با بلژیک باشد. البته ما باید تیم‌هایی پیدا کنیم که مثل نیوزیلند و مصر بازی می‌کنند و برای این تیم‌ها هم باید شبیه سازی داشته باشیم.

مازیار درباره اینکه شانس ایران در گروهش برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی چقدر می‌داند، گفت: من جدای بلژیک که می‌تواند به عنوان یکی از تیم‌های صعود کننده باشد، من شانس ایران، مصر و نیوزیلند را یکسان می‌بینم.

کارشناس فوتبال درباره اینکه به نظرش باید تغییر و تحولاتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال انجام شود یا نه! اظهار کرد: من فکر می‌کنم برای تغییرات در کادر فنی یک مقدار دیر است. اگر قرار بود کاری انجام شود باید جلوتر صورت می‌گرفت. ضمن اینکه با توجه به ترمیمی که در کادر فنی صورت گرفته است، ما امیدوار هستیم که کادر فنی تیم ملی فوتبال در ادامه راه موفق باشد. باید حداکثر امکانات برای تیم ملی فراهم شود و ضمن اینکه کادر فنی هم نهایت استفاده را از زمان باقی مانده تا جام جهانی کند.

او درباره اینکه اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه احتمال این وجود دارد برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال به علت محل خدمت سربازی شان ویزای آمریکا را نتوانند بگیرند، گفت: من اصلا کاری به بحث‌هایی که اتفاق افتاده ندارم. براساس ماهیت فوتبال شاید بازیکن آسیب ببیند. فرض کنیم که مثلا مهدی طارمی در تیم باشگاهی خود آسیب ببیند و نتوانست برای تیم ملی فوتبال بازی کند. قاعدتا تیم ملی فوتبال کشورمان که بازیکنان زیادی دارد باید به بازیکنانی که حداقل، ۷۰، ۶۰ درصد توانایی طارمی دارند، توجه داشته باشد. ما باید بازیکنانی را انتخاب کنیم که از لحاظ کارایی در جام جهانی به دردمان می‌خورد. اگر هم قرار شد تعدادی از بازیکنان همراه تیم ملی نباشند که من این تصمیم را ورزشی نمی‌بینم. امیدوارم اگر این اتفاق افتاد، نفرات جایگزین بتوانند عملکرد مناسب را داشته باشند.

مازیار درباره اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان میانگین سنی اش بالاست و آیا با همین ترکیب به جام جهانی می‌رویم و یا ترکیب جوانتر می‌شود، گفت: اگر قرار باشد که هیچ اتفاق خاصی برای بازیکنان ما نیفتد و بحث عدم صدور ویزا منتفی شود و همه بازیکنانی که هستند بتوانند در جام جهانی آمریکا شرکت کنند، ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است و شاید یک یا ۲ بازیکن در یکی، ۲ پست جابه جا شوند وگرنه کادر فنی تصمیم خود را برای این کار گرفته است.

او در پایان گفت: الان زمان جوانگرایی در تیم ملی فوتبال نیست و باید جلوتر به این فکر می‌افتادیم و از جام ملت‌های آسیا این کار را می‌کردیم که حالا به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.