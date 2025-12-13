مقامات آمریکایی با انتشار حکم قضایی مربوط به توقیف یک تانکر نفتی ونزوئلا، این اقدام را که از سوی کاراکاس «دزدی دریایی بین‌المللی» خوانده شده، رسماً علنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات آمریکایی روز جمعه حکم قضایی توقیف تانکر نفتی مصادره‌شده در سواحل ونزوئلا را که از سوی کاراکاس به عنوان «دزدی دریایی بین‌المللی» محکوم شده بود، علنی کردند.

دولت دونالد ترامپ ماه‌هاست فشار بر ونزوئلا را افزایش داده است که با حضور گسترده دریایی در منطقه همراه با حملات مرگبار به قایق‌هایی که ادعا می شود مواد مخدر  قاچاق می کنند و نزدیک به ۹۰ کشته برجا گذاشته - همراه شده است.

در یک عملیات نمایشی این هفته که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، آن را هدفمند علیه دولت مادورو توصیف کرد، واشنگتن کنترل تانکر را در دست گرفت و نیرو‌های آمریکایی با طناب از یک بالگرد به روی عرشه کشتی فرود آمدند.

این حکم که در ۲۵ نوامبر توسط یک قاضی امضا شده بود، روز چهارشنبه توسط گارد ساحلی آمریکا اجرا شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این شناور با نام «اسکیپر» (که قبلاً «ادیسا» نام داشت) برای حمل نفت تحریمی در «شبکه حمل و نقل نفتی پشتیبان حزب‌الله» و یکی از واحد‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌شده است.

این سازمان همچنین بستگان نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، و شش شرکت حمل کننده نفت این کشور آمریکای جنوبی را تحریم کرد.

کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در بیانیه‌ای گفت: «اداره ضدجاسوسی اف‌بی‌آی و شرکای ما به اجرای تحریم‌های آمریکا و قطع دسترسی مخالفان ما به بازار‌های مالی و فناوری حیاتی ادامه خواهند داد. مصادره این شناور بر تلاش‌های موفقیت‌آمیز ما برای تحمیل هزینه بر دولت‌های ونزوئلا و ایران تأکید می‌کند.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که تانکر مصادره‌شده «به یک بندر آمریکایی خواهد رفت و ایالات متحده قصد دارد نفت آن را مصادره کند. ما شاهد حرکت کشتی‌های تحریم‌شده در دریا‌ها با نفت بازار سیاه نخواهیم بود.»

دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفتند که انتظار می‌رود تانکر در گالوستون تگزاس پهلو بگیرد و خدمه آن پس از ورود آزاد خواهند شد.

وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد که «به شدت آنچه را که دزدی آشکار و عمل دزدان دریایی بین‌المللی محسوب می‌شود، محکوم می‌کند.»

مادورو روز پنجشنبه در یک مراسم گفت: «آن‌ها خدمه را ربودند، کشتی را دزدیدند و عصر جدیدی را آغاز کردند: عصر دزدی دریایی جنایی در کارائیب. ونزوئلا از تمام کشتی‌ها محافظت خواهد کرد تا تجارت آزاد نفت خود در سراسر جهان را تضمین کند.»

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند تانکر مصادره‌شده به سمت کوبا - رقیب دیگر آمریکا - در حرکت بوده و توسط گارد ساحلی آمریکا متوقف شده است.

واشنگتن مادورو را رهبر«کارتل خورشیدها» متهم کرده که ماه گذشته آن را یک سازمان «تروریستی مواد مخدر» اعلام کرد و ۵۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، جایزه تعیین کرده است.

ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با پولیتیکو حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا را رد نکرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

