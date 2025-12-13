مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در شهرک شهید خراسانی پروانه ساختمانی ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: در شهرک شهید خراسانی روانه ساختمانی ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی صادر شده و اسکلت طبقات یک هزار و ۶۸۸ واحد به اتمام رسیده و تاکنون دیوارچینی یک هزار و ۴۵۰ واحد تکمیل شده است.

او افزود: در حال حاضر در شهرک شهید خراسانی شهر اردبیل به تعداد ۲ هزار و ۳۶۴ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با ۱۰۸ بلوک در ۸ قطعه توسط سازندگان این پروژه‌ها با ۱۹۳ نفر نیروی انسانی مشغول بکار مرحله اجرا را طی می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به بانک‌های عامل مشارکت‌کننده در این شهرک اشاره کرد و گفت: در شهرک شهید خراسانی اردبیل ۴ بانک عامل ملی، اقتصاد نوین، پارسیان و سپه با مشارکت مالی خود تاکنون برای ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی نسبت به انعقاد قرارداد بانکی اقدام نموده‌اند.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر ۷ قطعه از این شهرک در مرحله اجرای نمای ساختمانی، سفت‌کاری واحد‌ها در مرحله پایانی و شروع عملیات نازک‌کاری است.

او افزود: متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن استان اردبیل نسبت به واریز آورده خود در موعد مقرر اعلامی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نمایند تا به پیشرفت اجرای پروژه‌های در حال احداث لطمه‌ای وارد نشده و طبق برنامه زمان‌بندی شده تکمیل و تحویل واحد‌های مسکونی را به متقاضیان شاهد باشیم. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در صورت عدم واریز به‌موقع آورده متقاضیان این طرح در موعد مقرر اعلامی، منجر به طولانی‌بودن اجرای پروژه و تأخیر در اتمام تحویل واحد‌های مسکونی با هزینه ساخت بالا و ضرر و زیان مالی خواهد بود.

