باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه مدیکال اکسپرس در گزارشی آورده است: بر اساس پژوهشی جدید که نتایج آن در جاما نتوُرک (مجله انجمن پزشکی آمریکا) / JAMA Network Open منتشر شده، مادران شیرده می‌توانند با اطمینان خاطر درمان ضدافسردگی خود را ادامه دهند.

این مطالعه طولانی‌مدت که با پیگیری وضعیت ۹۷ زوج مادر و کودک به مدت نزدیک به دو دهه انجام شد، نشان داد قرارگیری نوزاد در معرض دارو‌های ضدافسردگی از طریق شیر مادر، تأثیر منفی بر رشد شناختی و ضریب هوشی (IQ) کودک ندارد.

تضمین تعادل بین سلامت روان مادر و رشد نوزاد

مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) که از رایج‌ترین دارو‌های ضدافسردگی هستند، با تنظیم سطح سروتونین در مغز به درمان افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات کمک می‌کنند. با این حال، نگرانی درباره تأثیر آنها بر رشد مغز نوزادان، بسیاری از مادران را از ادامه درمان در دوران بارداری و شیردهی بازمی‌دارد.

این در حالی است که تداوم درمان برای سلامت روان مادر حیاتی است و شیردهی نیز نقشی کلیدی در رشد جسمی و شناختی نوزاد ایفا می‌کند.

نتایج پژوهش: نمرات ضریب هوشی مشابه، صرف نظر از قرارگیری در معرض دارو

پژوهشگران با بررسی داده‌های مطالعه MotherToBaby California، کودکان را بر اساس میزان قرارگیری در معرض مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین به سه گروه تقسیم کردند:

۱. کودکانی که از طریق شیر مادر در معرض دارو قرار گرفتند؛

۲. کودکانی که فقط قبل از تولد در معرض دارو بودند؛

۳. کودکانی که اصلاً در معرض دارو نبودند.

آزمون‌های سنجش ضریب هوشی کلامی و عملی در سنین ۴ تا ۵ سالگی نشان داد:

میانگین نمره ضریب هوشی در گروهی که فقط قبل از تولد در معرض دارو بودند: ۱۰۹

میانگین نمره ضریب هوشی در گروهی که از طریق شیر مادر نیز در معرض دارو قرار گرفتند: ۱۰۶

از آنجا که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود، پژوهشگران تأکید می‌کنند که قرارگیری در معرض دارو از طریق شیر مادر موجب کاهش ضریب هوشی نمی‌شود.

پیام کلیدی: درمان ضروری را ادامه دهید

پژوهشگران توضیح می‌دهند که میزان داروی منتقل‌شده به نوزاد از طریق شیر مادر، در مقایسه با دورانی که در رحم بوده، به مراتب کمتر است. این یافته‌ها می‌تواند به مادران اطمینان دهد که می‌توانند بدون ترس از تأثیر منفی بر رشد شناختی نوزاد، درمان ضروری ضدافسردگی خود را در دوران پس از زایمان ادامه دهند و از مزایای شیردهی نیز بهره‌مند شوند.

این مطالعه گام مهمی در جهت تلفیق مراقبت از سلامت روان مادر با تضمین رشد بهینه نوزاد برداشته است.

منبع: ایرنا