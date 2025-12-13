معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نسبت به افزایش تماس بدن با ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین موجود در فرآورده‌های غیراستاندارد رژ لب در زنان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رویا مرجانیان معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: زنان در طول سال‌های زندگی ناخواسته مقدار قابل توجهی رژ لب را می‌بلعند و این موضوع می‌تواند جذب ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین موجود در فرآورده‌های تقلبی را تشدید کند.

او افزود: استفاده نادرست از لوازم آرایشی و کاهش سن مصرف، زمینه را برای افزایش تماس بدن با آلاینده‌ها فراهم می‌کند.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی توضیح داد: فرآورده‌های غیراستاندارد و قاچاق معمولا حاوی مقادیر بالای فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و جیوه هستند. این آلاینده‌ها که در برخی پیگمنت‌های رنگی نامرغوب وجود دارند، می‌توانند در بافت‌های نرم بدن تجمع پیدا کنند.

او با بیان اینکه انباشته شدن این آلاینده‌ها در طول زمان ممکن است به بروز عوارض جدی و ماندگار منجر شود، بر ضرورت خرید محصولات دارای مجوز سازمان غذا و دارو تأکید کرد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، مرجانیان افزود: سلامت مصرف‌کنندگان وابسته به رعایت استاندارد‌های تولید و کنترل‌های نظارتی است و سازمان غذا و دارو در این حوزه اقدامات مستمر انجام می‌دهد.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفت: نظارت بر زنجیره تأمین لوازم آرایشی با هدف جلوگیری از عرضه محصولات قاچاق ادامه دارد.

منبع: اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو

