رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های تهران، در روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه شهید بابایی از هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه شهید صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره) نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

