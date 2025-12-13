باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و سوانح جاده‌ای ناوگان مسافربری کشور اعلام کرد: متاسفانه تنها در ۷۲ ساعت، مجموعاً ۵۱ نفر از هموطنان در حوادث مرتبط با ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور یا دچار مصدومیت شدند و یا جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۴۶ نفر مجروح و ۵ نفر فوتی بوده‌اند.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر کشور در این بازه زمانی اظهار داشت: بارش باران و برف، فی‌نفسه نعمتی الهی است، اما متأسفانه زمانی که با رفتار‌های پرخطر، بی‌توجهی به ضوابط ایمنی و سهل‌انگاری در حوزه حمل‌ونقل همراه می‌شود، می‌تواند این نعمت را به عامل جدی مخاطره و بحران تبدیل کند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به یکی از حوادث شاخص اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مصادیق روشن این وضعیت، واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در استان اصفهان است که صبح روز گذشته (۲۱ آذرماه) رخ داد و منجر به جان‌باختن ۳ نفر و مصدومیت چندین نفر دیگر شده است.

سردار کرمی‌اسد با تشریح اقدامات نظارتی پلیس خاطرنشان کرد: نیرو‌های پلیس راه و راهور به‌صورت فعال، مستمر و صددرصدی در تمامی محور‌های مواصلاتی حضور دارند و کنترل وسایل نقلیه به شکل رندوم، هدفمند و مبتنی بر اشراف اطلاعاتی انجام می‌شود.

به‌عنوان نمونه، اتوبوسی که صبح روز گذشته دچار سانحه شد، حدود ۵ ساعت پیش از وقوع حادثه توسط تیم‌های گشتی پلیس در محدوده کاشان و همچنین در پاسگاه کنترل شده و با اشاره و تذکر قانونی مواجه شده بود؛ حتی موضوع لغزندگی محور در دفترچه مربوطه درج و به راننده اعلام شده بود. با این حال، باید تأکید کرد که تذکرات و اقدامات پلیس، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی افزود: قانون به‌صراحت اعلام کرده است که شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافربری مکلف‌اند پیش از خروج هر وسیله نقلیه از مبدأ، از سلامت کامل فنی خودرو، تجهیز بودن وسیله نقلیه و آمادگی جسمی و روانی راننده اطمینان حاصل کنند. در هر شرکت مسافربری، مدیر فنی به‌عنوان مسئول قانونی بررسی وضعیت ناوگان و صدور مجوز حرکت تعریف شده است. پلیس نمی‌تواند و نباید جایگزین این مسئولیت‌های سازمانی شود؛ وظیفه پلیس، نظارت، کنترل‌های مقطعی و برخورد قانونی است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خطاب به مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل و انجمن‌های صنفی تأکید کرد: اکنون زمان مانور اجرایی ایمنی است، نه صرفاً بیان شعارها. شرکت‌ها باید با احساس مسئولیت کامل، اقدامات بازدارنده، آموزش‌محور و کنترلی را به‌صورت جدی و فوری در دستور کار قرار دهند؛ از جمله انجام بازدید‌های فنی دقیق پیش از حرکت، اطمینان از کامل بودن تجهیزات زمستانی، کنترل ساعات فعالیت رانندگان، جلوگیری از خستگی و خواب‌آلودگی و ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق به مراجع ذی‌ربط.

سردار کرمی‌اسد همچنین نقش رسانه‌ها و فضای مجازی را مهم و اثرگذار دانست و افزود: با توجه به پیش‌بینی یک زمستان پربارش، لازم است همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در حوزه اطلاع‌رسانی ایمنی و ارتقای فرهنگ ترافیکی همکاری مؤثر داشته باشند. نباید اجازه دهیم بی‌توجهی و سهل‌انگاری، این شرایط جوی را به فاجعه انسانی تبدیل کند. هر خانواده‌ای که در این ۷۲ ساعت داغدار شده یا عزیزی را با مصدومیت راهی بیمارستان کرده است، تلنگری جدی برای پلیس و تمامی سازمان‌های مسئول محسوب می‌شود.

وی در پایان با تأکید مجدد هشدار داد: پلیس با تمام توان، امکانات و اشراف اطلاعاتی خود در تمامی معابر کشور حضور دارد، اما بدون مشارکت فعال، مسئولانه و پاسخ‌گوی شرکت‌ها، مؤسسات حمل‌ونقل و مدیران فنی، اقدامات پلیسی به‌تنهایی اثربخش نخواهد بود. از این‌رو از شرکت‌های متولی انتظار می‌رود به‌صورت ضربتی، گسترده و مستمر مانور ایمنی اجرا کنند و از شهروندان نیز می‌خواهیم پیش از آغاز سفر، از سلامت وسیله نقلیه ـ چه شخصی و چه عمومی ـ و آمادگی راننده اطمینان حاصل کنند.

منبع: پلیس راهور