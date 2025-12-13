کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از ورود ۳ سامانه بارشی تا پایان آذر ماه به استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه اواخر وقت امشب از مناطق غربی استان بارش باران آغاز می‌شود، گفت: فردا یکشنبه بارش باران، کاهش دما و وزش باد نسبتا شدید در دامنه و ارتفاعات استان با بارش پراکنده برف همراه است.

او افزود: دوشنبه تا اواسط سه شنبه به طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود. اما از عصر سه شنبه تا صبح پنجشنبه بارش باران درمناطق پایین دست و ارتفاعات هم با بارش برف پیش بینی می‌شود.

فرجی گفت:دریا برای امروز نسبتا مواج و فعالیت دریایی با احتیاط انجام شود.

