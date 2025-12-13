ایالت کالیفرنیا با شکایتی قضایی، اقدام وزارت حمل‌ونقل آمریکا در قطع بیش از ۳۳ میلیون دلار کمک مالی فدرال به برنامه‌های ایمنی وسایل نقلیه تجاری این ایالت را به چالش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کالیفرنیا روز جمعه با شکایت علیه دولت ترامپ، اقدام وزارت حمل‌ونقل آمریکا در حذف بیش از ۳۳ میلیون دلار کمک مالی فدرال به این ایالت را به چالش کشید. وزارت حمل‌ونقل آمریکا ادعا کرده است که کالیفرنیا از قوانین الزام تسلط رانندگان کامیون به زبان انگلیسی پیروی نکرده است.

این ایالت از وزیر حمل‌ونقل شان دافی و اداره ایمنی حامل‌های موتوری فدرال به دلیل تصمیم به قطع کمک‌های مالی برنامه‌های ایمنی وسایل نقلیه تجاری کالیفرنیا که در اکتبر اعلام شده بود، شکایت کرده است.

کالیفرنیا تأکید کرد که استاندارد‌های زبان انگلیسی برای رانندگان تجاری را مطابق با الزامات فدرال اجرا می‌کند.

دولت ترامپ طی چند ماه گذشته اقدامات متعددی برای مقابله با نگرانی‌ها درباره رانندگان کامیون خارجی که به زبان انگلیسی صحبت نمی‌کنند، انجام داده است. در ماه اوت، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که این کشور به طور فوری صدور همه ویزا‌های کاری برای رانندگان کامیون تجاری را متوقف کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمل و نقل ، دولت ترامپ ، ایالت کالیفرنیا
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
