مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم‌ بازاری از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - محمد هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم‌ بازاری از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: این توزیع با نظارت روزانه و دقیق بازرسان تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی آمل انجام شده است.

او افزود: این مرغ منجمد با قیمت مصوب و در چارچوب طرح تنظیم بازار، از طریق شبکه توزیع مجاز و مراکز معتبر عرضه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

هادی‌زاده با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی، گفت: بازرسان تنظیم بازار این مدیریت به صورت روزانه و فعال، فرآیند توزیع، نگهداری و عرضه مرغ منجمد را رصد کرده و از رعایت قیمت‌های اعلام شده و کیفیت محصول اطمینان حاصل می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل همچنین از همکاری و مشارکت مردم در گزارش‌دهی موارد تخلف قدردانی کرد و افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه مغایرت در عرضه یا قیمت‌گذاری را از طریق سامانه‌های نظارتی اطلاع دهند تا به سرعت پیگیری قانونی انجام شود.

بر اساس این گزارش، توزیع مرغ منجمد تنظیم‌بازاری با هدف پایداری قیمت و تعادل بخشی به بازار در آمل ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
خبرهای مرتبط
مرغ مازندران مهمان سفره ایرانی ها
ثبات در بازار مرغ مازندران
جلوگیری از گرانی‌های غیرمجاز مرغ؛ بیش از ۷ تن مرغ گرم در شهرستان بابلسر توزیع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود ۳ سامانه بارشی به مازندران
آمل بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی جوانان مازندران
توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم‌ بازاری در آمل
باروری در بابل به عدد ۱ رسید؛ زنگ خطر کاهش جمعیت در بابل
آخرین اخبار
باروری در بابل به عدد ۱ رسید؛ زنگ خطر کاهش جمعیت در بابل
توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم‌ بازاری در آمل
آمل بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی جوانان مازندران
ورود ۳ سامانه بارشی به مازندران
بازگشت آموزش حضوری به مدارس مازندران
قابی زیبا از کل و بز وحشی
برگزاری چهارمین جشنواره نیشکر در بهنمیر + فیلم
قلع و قمع ۱۵ فقره کاربری‌های غیرمجاز در نور
رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور