محمد هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: این توزیع با نظارت روزانه و دقیق بازرسان تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی آمل انجام شده است.
او افزود: این مرغ منجمد با قیمت مصوب و در چارچوب طرح تنظیم بازار، از طریق شبکه توزیع مجاز و مراکز معتبر عرضه در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است.
هادیزاده با تأکید بر استمرار نظارتهای میدانی، گفت: بازرسان تنظیم بازار این مدیریت به صورت روزانه و فعال، فرآیند توزیع، نگهداری و عرضه مرغ منجمد را رصد کرده و از رعایت قیمتهای اعلام شده و کیفیت محصول اطمینان حاصل میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل همچنین از همکاری و مشارکت مردم در گزارشدهی موارد تخلف قدردانی کرد و افزود: شهروندان میتوانند هرگونه مغایرت در عرضه یا قیمتگذاری را از طریق سامانههای نظارتی اطلاع دهند تا به سرعت پیگیری قانونی انجام شود.
بر اساس این گزارش، توزیع مرغ منجمد تنظیمبازاری با هدف پایداری قیمت و تعادل بخشی به بازار در آمل ادامه خواهد داشت.