باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، میتوانند برای شرکت در این آزمون به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: فرآیند ثبتنام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا فردا یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفت.
وی اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
کریمیان خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از ۲۱۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردهاند.
منیع: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور