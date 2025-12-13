مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نام‌نویسی در این آزمون فردا پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند برای شرکت در این آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا فردا یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کریمیان خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از ۲۱۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند.

منیع: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب ها: کنکور ارشد ، ثبت نام کنکور
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
