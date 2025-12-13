مدیرعامل آبفای فارس گفت: ۱۲۰ کیلومتر لوله اهدایی برای آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم دریافت شد و تاکنون ۲۱ کیلومتر اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیر عامل شرکت آبفا فارس صبح امروز در جمع خبرنگاران استان گفت: ۱۲۰ کیلومتر لوله اهدایی بنیاد خیریه حاج اکبر ابراهیمی به منظور آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم استان فارس به طور کامل توسط شرکت آبفا فارس دریافت شده و عملیات اجرای این لوله‌ها از ماه‌های قبل آغاز شده است؛ در همین راستا تاکنون بالغ بر ۲۱ کیلومتر لوله گذاری صورت گرفته است.

او افزود: این طرح که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای ۶ ماهه بین شرکت آبفا استان فارس و بنیاد نیکوکاری حاج‌اکبر ابراهیمی و با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب پایدار در مناطق کمتر برخوردار در حال اجرا است، جمعیتی بالغ بر ۸۷۱۲۴ نفر در روستا‌های محروم استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شبانی تصریح کرد: در این طرح، بنیاد نیکوکاری حاج‌اکبر ابراهیمی با اهدای ۱۲۰ کیلومتر لوله به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقش محوری در تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه داشته است. این لوله‌ها پس از تحویل رسمی به شرکت آب و فاضلاب استان فارس در اختیار امور آبفا شهرستان‌های استان قرار گرفت و عملیات اجرایی شامل انتقال، حفاری مسیرها، جانمایی و لوله‌گذاری در تعداد قابل توجهی از این روستا‌ها آغاز شده یا به اتمام رسیده است.

به گفته مدیر عامل شرکت آبفا فارس، بهره‌گیری از این حجم لوله اهدایی نه‌تنها سرعت اجرای عملیات آبرسانی را افزایش داده، بلکه امکان تکمیل طرح در زمان مقرر را فراهم کرده است.

او ادامه داد: با پایان این مرحله، مسیر‌های انتقال آب در همه روستا‌های هدف آماده بهره‌برداری بوده و این اقدام خیرخواهانه، گامی مهم و تأثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی و پایداری آب شرب در مناطق محروم فارس به‌شمار می‌رود.

منبع: آّبفای فارس

برچسب ها: آبفای فارس ، روستای محروم ، طرح آبرسانی
