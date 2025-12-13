دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از آزادی ۱۳ نفر از زندانیان این شهرستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رضا یعقوبی گفت: پس از بررسی پرونده محکومان واجد شرایط و با اعمال ارفاقات قانونی، ۱۳ زندانی با مساعدت مقامات قضائی شهرستان، از زندان زرند آزاد شدند.
وی ادامه داد: این آزادیها بر اساس شاخصهای قانونی از جمله حسن رفتار زندانی در طول مدت حبس، گزارشهای واحدهای اصلاحی و تربیتی زندان، شرایط خانوادگی و نظر کارشناسی مددکاران انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زرند با تأکید بر اجرای سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر بازاجتماعیسازی محکومان گفت: دستگاه قضایی موظف است در کنار اجرای دقیق قانون، از ظرفیت نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط نیز استفاده کند.
وی تصریح کرد: به منطور جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان، وضعیت آنها پس از آزادی، تحت نظارت پلیس و واحدهای مددکاری زندان قرار میگیرد.
یعقوبی، در پایان از همکاری رئیس و مجموعه زندان زرند قاضی ناظر زندان و واحدهای مددکاری و اجرای احکام در انجام فرآیند ارزیابی و آزادی زندانیان قدردانی کرد.