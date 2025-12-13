دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان

به‌دنبال وقوع سانحه رانندگی در محور کوار به شیراز که منجر به مصدومیت تعدادی از مسافران اتوبوس شد، استاندار فارس با صدور دستوراتی فوری، بر لزوم رسیدگی همه‌جانبه به ابعاد درمانی و زیرساختی این حادثه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری به دانشگاه علوم پزشکی شیراز دستور داد، نسبت به پیگیری مستمر وضعیت مصدومان پس از ترخیص و اطلاع‌رسانی دقیق از روند درمان اقدام کند.

همچنین با دستور استاندار فارس به معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ذی‌ربط، بررسی میدانی علل وقوع حادثه در این محور در اسرع وقت انجام شده و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار فارس تأکید کرد: پیشگیری از تکرار حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان، اولویتی جدی برای مدیریت ارشد استان است و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با هماهنگی کامل، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس، محل وقوع این سانحه رانندگی جزو مناطق حادثه‌خیز نبوده و اتوبوس در اثر لغزندگی ناشی از اولین بارندگی، منحرف شده است که خوشبختانه تمام مصدومان به صورت سرپایی و ۲ نفر نیز با ارجاع به بیمارستان شهید رجایی درمان و مرخص شده‌اند.

علیرضا امیری همچنین از اصلاح ۲۷ نقطه حادثه‌خیزِ ابلاغی ملی از ابتدای سال خبر داد و گفت: این اقدام از اولویت‌های مهم و مورد تأکید مدیریت ارشد استان است و تا پایان سال تمام نقاط حادثه‌خیزِ ابلاغی از سوی سازمان راهداری، به طور کامل اصلاح می‌شود. 

او تأکید کرد: استان فارس بیشترین نرخ تردد روزانه و بیشترین طول راه‌های کشور را داراست و در کلیه سفر‌های شهرستانی استاندار، رفع نقاط حادثه‌خیز و احداث راه‌های جدید برای بهبود کیفیت و امنیت تردد‌های جاده‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: سانحه رانندگی ، استاندار فارس ، دستور پیگیری ، علوم پزشکی شیراز
خبرهای مرتبط
رحیمی مطرح کرد:
تمام دستگاه‌های اجرایی برای درمان کرونا به کمک دانشگاه علوم پزشکی بیایند
اختصاص بودجه ۷۰۰ میلیارد ریالی به دانشگاه‌های‌ علوم پزشکی فارس
برپایی سومین درمانگاه جهادی بسیج جامعه پزشکی فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران
بانک‌ها باید بازوی توانمند تولیدکنندگان غذای حلال شوند
آغاز دور تازه اقدامات حفاظتی و ساماندهی میراث جهانی ساسانی فارس با ۱۰ پروژه جدید
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
مشارکت خیران در طرح آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم فارس
سالانه ۲۴۰۰ چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه می‌شود
آخرین اخبار
سالانه ۲۴۰۰ چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه می‌شود
مشارکت خیران در طرح آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم فارس
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
آغاز دور تازه اقدامات حفاظتی و ساماندهی میراث جهانی ساسانی فارس با ۱۰ پروژه جدید
بانک‌ها باید بازوی توانمند تولیدکنندگان غذای حلال شوند
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران
امضای تفاهم‌نامه محیط زیست فارس و یزد برای حفاظت از زیستگاه‌های مشترک
وحدت حوزه و دانشگاه شرط تحقق تمدن نوین اسلامی
هشدار راهداری فارس درباره مه‌گرفتگی در ۳ محور استان/ از سبقت‌های خطرناک خودداری شود
۴۰۰ شهرستان کشور فاقد زورخانه هستند
نمایشگاه حصیربافی مهر؛ بستری برای هم‌افزایی و افق‌های تازه