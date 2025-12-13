باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری در جلسه هم اندیشی پروژههای طرح احیاء و تعادل بخشی با بیان اینکه، بخش بسیار مهمی از اقدامات و فعالیتهای شرکتهای آب منطقهای، در معاونت حفاظت و بهرهبرداری و بهطور مشخص در مدیریت حفاظت و بهره برداری است، اجرای تکالیف تعیین شده از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب جزو اولویتهای آب منطقهای فارس دانست.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس، گفت: با توجه به اتکای اقتصاد این استان به کشاورزی، بخش قابل توجهی از منابع آب استحصالی فارس در این بخش به مصرف میرسد.
بدری همچنین با اشاره به در دستور کار بودن ۲ رویداد مهم در فارس، گفت: شرکت آب منطقهای با همراهی و همکاری دیگر نهادها و سازمانها، دیماه امسال رویداد مدرسه زمستانه و بهمن ماه امسال رویداد ملی ارتقاء بهرهوری آب را اجرا خواهد کرد.
مدیرعامل آب منطقهای فارس، رویداد ارتقاء بهرهوری آب را حرکتی در بُعد ملی دانست و از همه علاقهمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه آب برای مشارکت در این رویداد و ارسال ایدههای خلاقانه در محورهای چندگانه آن، دعوت کرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای فارس نیز گفت: این استان با بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت، ۷.۵ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
علی داودیمهر، با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد مساحت فارس را ارتفاعات و بالغ بر ۳۵ درصد آن را دشتها تشکیل داده است، گفت: براساس آماربرداری سال ۹۸، بالغ بر ۶۵ هزار حلقه چاه مجاز و نزدیک ۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در فارس شناسایی شده که حدود ۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز آن فعال است.
او افزود: گستردگی کار حفاظت و بهرهبرداری و اجرای قانون در حوزهای که با معیشت مردمان گره خورده، همواره با مشکلاتی همراه است، ولیکن با مدیریت کارآمد میتوان امیدوار بود دریک بازه زمانی تمامی محدودههای مطالعاتی به تعادل برسند.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی کامل از روند اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در این استان، گفت: براساس آماربرداری انجام شده در سال ۱۳۹۸ مجموع مصارف آب در استان فارس بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است.
علیاکبر بازیار با یادآوری اینکه از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۳ به طور میانگین هر سال ۲۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در فارس پُر و مسلوبالمنفعه شده است، گفت: طی یک هفته گذشته تنها در محدوده سد درودزن بالغ بر ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوبالمنفعه شد.
بازیار در عین حال، مقابله با چاههای غیرمجاز را به لحاظ لجستیکی و اعتباری، بسیار پرهزینه و دارای تبعات اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با تدوین و تصویب قوانینی، راهکارهای موثر جایگزین برای ممانعت از برداشت غیرمجاز از منابع سطحی و زیرزمینی آب، اجرایی شود.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای فارس، تعداد چاههای غیرمجاز پُرشده در سال جاری را بالغ بر ۱۱۳۵ حلقه اعلام و اضافه کرد: فارس طی سه سال اخیر در زمینه نصب کنتورهای هوشمند، جهش خوبی داشته است.
بازیار با یادآوری اینکه یکی از اقدامات اجرایی شده در فارس، استفاده از ظرفیت شرکتهای مختلف تولید کننده کنتورهوشمند بوده است، گفت: امسال ۲۱۵۰ دستگاه کنتور روی چاههای مُجاز نصب شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای فارس نیز در این جلسه با اشاره به روند زمانبر و پُرهزینه مواجهه قانونی با بهرهبرداران غیرمجاز از منابع آبی، بر لزوم تمرکز و اهتمام بیشتر بر طرحهای فرهنگسازی و نیز مدیریت مشارکتی تاکید کرد.
محمدمهدی شریفی با یادآوری اینکه بیشترین تلاشها مربوط به کارکنان ذیل معاونت حفاظت و بهرهبرداری است که در خط مقدم حفاظت از منابع آب قرار دارند، گفت: به نظر میرسد که استفاده از ظرفیت برنامه مدیریت مشارکتی برای مقابله با تخلفات مختلف در زمینه برداشت از منابع آب و مدیریت مصرف در بخشهای مختلف باید بیش از هر زمانی مد نظر قرار گیرد.
شریفی، فرهنگسازی و ارتقاء دانش آبی گروههای مختلف جامعه را اقدامی ریشهای و بسیار اثرگذار در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع ارزشمند آب دانست و تاکید کرد در این راستا باید تا حد امکان از ظرفیتهای مدیریت مشارکتی بهره برد.
منبع: شرکت آب منطقهای فارس