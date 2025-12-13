گارد ساحلی فیلیپین روز شنبه ادعا کرد که کشتی‌های گارد ساحلی چین در دریای جنوبی چین از توپ آب علیه قایق‌های ماهیگیری فیلیپینی استفاده کرده‌اند که منجر به زخمی شدن سه ماهیگیر و آسیب دیدن دو شناور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گارد ساحلی فیلیپین روز شنبه ادعا کرد که سه ماهیگیر فیلیپینی زخمی شده و دو شناور ماهیگیری «آسیب قابل توجهی» دیده‌اند، زمانی که کشتی‌های گارد ساحلی چین در نزدیکی یک صخره دریایی مورد مناقشه در دریای جنوبی چین از توپ آب استفاده کردند.

گارد ساحلی مانیل مدعی شد که نزدیک به دوازده قایق ماهیگیری فیلیپینی در نزدیکی صخره سابینا روز جمعه هدف توپ آب و مانور‌های مسدودکننده قرار گرفتند. یک قایق کوچک گارد ساحلی چین نیز طناب‌های لنگر چند قایق فیلیپینی را برید و خدمه آنها را در معرض خطر قرار داد.

سفارت چین در مانیل خارج از ساعات اداری بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. روز جمعه، گارد ساحلی چین گفته بود که چندین شناور فیلیپینی را دور کرده و «اقدامات کنترلی» انجام داده است.

صخره سابینا که چین آن را «شیانبین ریف» و فیلیپین «صخره اسکودا» می‌نامد، در منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری (۹۵ مایلی) غرب استان پالاوان واقع شده است.

چین تقریباً بر تمام دریای جنوبی چین - مسیر آبی که سالانه بیش از ۳ تریلیون دلار تجارت از آن عبور می‌کند - حاکمیت دارد.

یک دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ حکم داد که ادعا‌های گسترده پکن بر اساس حقوق بین‌الملل پایه و اساسی ندارد، تصمیمی که چین آن را رد می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دریای چین جنوبی ، فیلیپین ، گارد ساحلی چین
