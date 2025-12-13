باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیاوش بدری با یادآوری اینکه از روزهای پایانی هفته گذشته، بارندگی در نقاط مختلف فارس آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت، گفت: نورآباد با ۱۱۱ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده است.
بدری خاطرنشان کرد: براثر فعالیت سامانه بارشی اخیر، ایستگاه برغان با ۷۳.۵ و گلهدار با ۶۲ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی بعد از نورآباد را به خود اختصاص دادند.
مدیرعامل آب منطقهای فارس، حجم بارندگی ثبت شده در شیراز را ۲۳.۶ میلیمتر ذکر و اضافه کرد: با فعالیت سامانه اخیر، میانگین بارندگی استان در سال آبی جاری، که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، به ۲۵.۵ میلمتر افزایش یافت.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس، میانگین بارندگی مشابه سال آبی گذشته در این استان را ۴۳.۴ میلیمتر اعلام و اضافه کرد: میانگین بارندگی سال آبی گذشته در فارس ۱۷۰.۵ میلیمتر بود.
بدری یادآوری کرد که تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۱.۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
او در خصوص وضعیت مخازن سدهای فارس گفت: تاثیرات بارندگی بر حجم ذخایر آبی سدها، معمولا طی چند روز پس از وقوع بارش بهتر قابل ارزیابی است.
بدری در عین حال، از مثبت شدن ورودی نسبت به خروجی آب از مخازن سدهای فارس خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار مربوط به صبح امروز، حجم کل آب موجود در مخازن سدهای فارس به حدود ۸۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس، با بیان اینکه بخشی از این آب حجم مرده و پایداری سدها است، گفت: حجم آب مفید موجود سدهای استان ۳۴۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.
بدری خاطرنشان کرد درصد حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن سدهای فارس بیش از ۲۶ درصد و درصد حجم آب مفید موجود در این مخازن ۱۳ درصد برآورد شده است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس متذکر شد که با توجه به بارندگی خوب روزهای گذشته و پیشبینی بارندگی طی روزهای آینده، بهبود نسبی وضعیت ذخایر سدهای این استان، دور از انتظار نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در استان فارس ۹ سد در دست بهرهبرداری وجود دارد که حجم کل مخازن این سدها حدود ۲۹ میلیون مترمکعب است.