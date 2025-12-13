باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی روز شنبه در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه باید المپیکی فکر کنیم تا به مدال این رویداد برسیم، اظهارکرد: برای اینکه بتوانیم به هدفمان برسیم باید زیرساخت‌ها را تقویت کرده و حمایت ویژه‌ای از ورزشکاران داشته باشیم.

وی با اشاره به حضور «رشاد ممدوف» سرمربی مطرح دنیای جودو در راس کادر فنی تیم‌های ملی ایران، گفت: این مربی با برنامه‌ریزی دقیق و شناخت فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ برای جودو ایران باشد.

رئیس فدراسیون جودو با بیان اینکه به خودم قول داده‌ام در المپیک لس‌آنجلس یک مدال برای ورزش ایران کسب کنیم و پس از آن از جودو خداحافظی کنم، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف مهم از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل جودو استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون جودو همچنین به توسعه داوری و مربیگری اشاره و اعلام کرد که برای نخستین بار پس از سال‌ها ایران صاحب داور جهانی شده و پنج داور قاره‌ای نیز پذیرفته شده‌اند. او این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مستمر و ارتباطات بین‌المللی دانست.

میراسماعیلی افزایش بودجه جودو از حدود ۳ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان را یادآور شد و گفت: در دوران تعلیق، ۱۲ خانه جودو در استان‌ها ساخته شد و پروژه‌های جدیدی نیز در دست اجرا است.

او در پایان تأکید کرد: جودوی ایران با پشتکار ورزشکاران جوان و حمایت مسئولان می‌تواند در آینده نزدیک به جایگاهی شایسته در جهان دست یابد.

منبع: ایرنا